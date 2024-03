Robert Downey Jr. vince il primo Oscar per Oppenheimer: 'Ringrazio la mia terribile infanzia e l'Academy'

Il carisma di Robert Downey Jr. trionfa anche agli Oascar, l'attore è il miglior attore non protagonista dell'anno, primo Oscar della carriera conquistato grazie a Oppenheimer.

Oppenheimer ha regalato il primo Oscar della carriera a Robert Downey Jr.. Il divo dal passato travagliato ha conquistato la statuetta come miglior attore non protagonista agli Oscar 2024 forte di un'acclamata performance nel ruolo dell'imprenditore Lewis Strauss.

"Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l'Academy - in quest'ordine", ha scherzato Downey all'inizio del suo discorso di ringraziamento. "Vorrei ringraziare il mio veterinario - intendevo mia moglie, Susan Downey laggiù. Mi ha trovato animale domestico ringhiante e mi ha riportato in vita. Questo è il motivo per cui sono qui."

Robert Downey Jr. ha anche ringraziato i suoi collaboratori di Oppenheimer, tra cui il regista Christopher Nolan, la produttrice Emma Thomas e i suoi co-protagonisti nominati all'Oscar Cillian Murphy ed Emily Blunt:

"Ecco il mio piccolo segreto. Avevo bisogno di questo lavoro più di quanto lui avesse bisogno di me. Chris lo sapeva. Emma si è assicurata di circondarmi con uno dei più grandi cast e delle troupe di tutti i tempi: Emily, Cillian. Era fantastico. E per questo sono qui davanti a voi, sono un uomo migliore. Ciò che facciamo è significativo e le cose che decidiamo di realizzare sono importanti. Ringrazio anche il mio avvocato da 40 anni, Tom Hanson, la metà dei quali l'ha trascorsa cercando di assicurarmi e salvandomi dal caos - grazie, fratello", ha detto Downey, concludendo la sua permanenza sul palco.

Batman Begins, Robert Downey Jr: "Dovevo interpretare lo Spaventapasseri, ma Christopher Nolan mi scartò"

Robert Downey Jr., tra i vincitori degli Oscar 2024, ha battuto nella sua categoria Sterling K. Brown (American Fiction), Robert De Niro (Killers of the Flower Moon), Ryan Gosling (Barbie) e Mark Ruffalo (Povere creature!). Il suo discorso agli Oscar ha infiammato i fan, ma resta ineguagliabile il discorso di ringraziamento ai Critics Choice Awards 2024 di poche settimane fa in cui ha letto le peggiori stroncature dei suoi film tra le risate del pubblico,