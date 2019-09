Avengers: Endgame, Iron Man ha un primo monumento ed è in Italia!

Anche Iron Man, dopo i fatti di Avengers: Endgame, ora ha un suo monumento che si trova proprio in Italia! Ebbene sì, come per qualunque eroe che si rispetti, qualcuno ha pensato di dedicare una statua anche a Tony Stark.

Il qualcuno è lo scultore Daniele Basso che, per la sua mostra "Oltre Verso" presso la galleria Fortino Lorenese a Forte dei Marmi, ha realizzato una statua di Iron Man, nella posa del celebre "atterraggio", in acciaio lucido e ottone, alta quasi 4 metri e attualmente collocata in via Carducci, ben visibile ai passanti.

Il nome dato all'opera d'arte? Naturalmente "Man of Steel", come ovvio riferimento al materiale utilizzato.

Sul basamento in marmo che sorregge la scultura è stata apposta una targa con dedica a Tony Stark: "Con il primo monumento dedicato ad Iron Man nell'anno della sua morte al cinema celebriamo Tony Stark come l'uomo che ha dedicato la fortuna della sua vita alla lotta per gli ideali in cui credeva, ricordandoci che siamo tutti protagonisti del nostro tempo, che il futuro dell'umanità dipende dalle nostre decisioni, che tutti noi dobbiamo essere eroi". Il monumento celebra dunque tutta la parabola del Tony Stark di Robert Downey Jr. nell'universo degli Avengers, da quando la sua avventura è iniziata nel 2008 con il primo film Iron Man, fino alla gloriosa dipartita nel finale di Avengers: Endgame.