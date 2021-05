Iron Man: un fan della Marvel ha ricreato un vero casco funzionante (VIDEO)

Un video condiviso su Reddit mostra un casco funzionante di Iron Man, ricreato da un fan che ha scelto di omaggiare così il supereroe che ha salutato l'universo cinematografico Marvel dopo il sacrificio in Avengers: Endgame.

Sin dal suo debutto sul grande schermo, avvenuto nel 2008, Iron Man è stato in grado di conquistare il grande pubblico, diventando un punto di riferimento assoluto del Marvel Cinematic Universe e della cultura pop in generale. Sebbene Tony Stark, vera identità di Iron Man, sia morto in Avengers: Endgame, l'eredità del personaggio interpretato da Robert Downey Jr. continua a vivere nei cuori e nelle menti dei fan di tutto il mondo, i quali arrivano ad omaggiarlo nei modi più disparati.

Nel corso degli anni, sono tanti i fan dell'MCU che hanno tentato di ricreare l'armatura di Iron Man, fallendo o riuscendoci solo in parte. A quanto pare, però, c'è chi invece è riuscito a realizzare un vero casco di Iron Man, curato sin nei minimi dettagli. Un video apparso su Reddit testimonia l'impresa dell'utente Abb_eliten, il quale ha creato un casco grigio lucido che si apre proprio come fa l'oggetto originale nei film. Il fan ha sottolineato che il casco è effettivamente indossabile, il che non lo rende solo bello ma anche funzionale.

Insomma, il video in questione testimonia ancora una volta l'affetto che i fan continuano a nutrire per il supereroe Marvel e lascia immaginare il dispiacere provato nel momento in cui Iron Man si è sacrificato in Avengers: Endgame. La speranza di tutti è che l'uscita di scena di Robert Downey Jr. non sia del tutto definitiva e che in futuro il personaggio possa tornare in qualche modo, anche se al momento non è stato annunciato nulla al riguardo.