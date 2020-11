Iron Man 2, Kate Mara: "Ho accettato il cameo perché era il preludio a un ruolo più importante"

Il cameo di Kate Mara in Iron Man 2 non ha portato a un suo ingresso nel franchise come l'attrice sperava, ma almeno si è rivelato un'esperienza divertente.

Kate Mara ha ammesso di aver accettato di comparire in Iron Man 2 perché si augurava che il suo cameo fosse il preludio a un ruolo di peso nell'MCU, ma le cose sono andate diversamente.

Una strepitosa immagine tratta dal film Iron Man 2

Uscito nel 2010, Iron Man 2 è il terzo lungometraggio dell'MCU, che all'epoca non era certo il franchise miliardario che conosciamo oggi. Il sequel di Iron Man visto Robert Downey Jr. tornare nei panni di Tony Stark mentre affronta i nemici Justin Hammer (Sam Rockwell), Ivan Vanko (Mickey Rourke) e il governo degli Stati Uniti, che cerca di sottrargli la tecnologia di Iron Man. Accolto con pareri contrastanti da pubblico e critica, Iron Man 2 è considerato uno degli episodi più deboli dell'MCU.

Nel film, Kate Mara ha un fugace cameo nel ruolo di uno Sceriffo Federale che consegna una citazione a Tony Stark. Un ruolo che dura meno di un minuto, ma che Kate Mara ha accettato di interpretare perché pensava che avrebbe condotto a una sua presenza costante nell'MCU, come ha svelato a Collider:

"Ho avuto un incontro con Jon Favreau, mi ha detto ' Si tratta di una parte veramente piccolissima, ma reciti con Robert Downey e con me, sarà davvero divertente. E poi molto spesso questi personaggi ricompaiono con ruoli maggiori.' Non era una promessa, ma è una speranza che mi è stata data. Questo è il motivo per cui ho pensato 'Se c'è una possibilità perché non passare una serata con Robert Downey Jr. e Jon Favreau? Grandioso. Li adoro, sono fantastici. Sarà una bellissima esperienza.' Ed è esattamente così che è andata. Non ha portato a niente, ma stato davvero divertente. Abbiamo girato fino alle quattro di mattina, ma sì, alla fine si è trattato di uno strano cameo finito in niente. Ma non mi importa!"

Qualche anno dopo Kate Mara ha fatto ritorno nel Marvel Universe nel ruolo della donna invisibile di Fantastic 4, un'esperienza che ha descritto come orribile. Decisamente meno divertente di Iron Man 2.