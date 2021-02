Io sono nessuno: Bob Odenkirk in cerca di vendetta nello spot del Super Bowl

Nuove immagini nello spot del Super Bowl di Io sono nessuno, revenge movie con Bob Odenkirk che vede in azione anche le costar Connie Nielsen e Christopher Lloyd.

"Mi metto alla prova in questo film", ha dichiarato Bob Odenkirk a Entertainment Weekly. "Volevo uscire dalla mia zona di comfort. Volevo concentrarmi solo su questo tizio, sulla sua rabbia e sulla sua sete di vendetta... Non è un classico revenge movie, è come se un danno collaterale gli causasse più problemi dei suoi problemi iniziali."

Bob Odenkirk è protagonista e produttore di Io sono nessuno, action thriller ad altissima tensione e ad altissimo tasso di violenza grafica prodotto da STXFilms e dal team di John Wick e Atomica bionda.

Nel film l'attore interpreta Hutch Mansell, un tranquillo marito e padre la cui famiglia è delusa da lui quando non riesce a difenderli dopo che la loro casa è stata scassinata da due ladri. Sebbene Hutch sia costantemente sottovalutato, le conseguenze dell'incidente innescano la sua rabbia risvegliando istinti sopiti e guidandolo verso una brutale vendetta che farà emergere oscuri segreti e abilità letali. In una raffica di pugni, spari e stridore di pneumatici, Hutch deve salvare la sua famiglia da un pericoloso avversario (Aleksey Serebryakov) e assicurarsi che nessuno lo giudichi mai più un signor nessuno.

nel cast di Io sono nessuno toviamo Connie Nielsen nei panni della moglie di Hutch, Christopher Lloyd interpreta il padre dell'uomo e RZA il fratello che, coi suoi talenti nascosti, aiuta Hutch nella sua vendetta.

La sceneggiatura à firmata da Derek Kolstad e tra i produttori ci sono David Leitch e Chad Stahelski.