Sharon Stone entra nel cast di Io sono nessuno 2, sequel del film con Bob Odenkirk

Sharon Stone è entrata ufficialmente nel cast di Io sono nessuno 2, il sequel prodotto da Universal Pictures e 87North che debutterà nelle sale il 15 agosto 2025.

Per ora la produzione non ha svelato alcun dettaglio sulla trama del progetto che verrà prodotto da Kelly McCormick e David Leitch.

Alla regia del secondo capitolo di Io sono nessuno ci sarà Timo Tjahjanto, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Derek Kolstad, Aaron Rabin, Bob Odenkirk e Umair Aleem.

Il primo film aveva debuttato nel 2021 in un periodo di grande difficoltà per le sale, dopo la chiusura forzata causata dalla pandemia, ed è stato accolto da recensioni molto positive, incassando oltre 57 milioni di dollari in tutto il mondo.

Odenkirk aveva la parte di Hutch Mansell, un uomo apparentemente "normale" e padre di famiglia. Il protagonista nascondeva però un passato da assassino per conto del governo. Dopo una rapina in casa, la rabbia e le capacità di Hutch emergono, portandolo a scontrarsi con un narcotrafficante russo.

Sharon Stone ha recentemente scritto il libro The Beauty of Living Twice ed è stata protagonista al Taormina Film Festival, dove ha ricevuto durante la serata di chiusura il premio alla carriera.

Dopo il suo debutto con un cameo in Stardust Memories di Woody Allen, l'attrice è diventata famosa in tutto il mondo negli anni '90 con film come Total Recall, in cui recitava al fianco di Arnold Schwarzenegger, e soprattutto con l'iconico ruolo di Catherine Tramell in Basic Instinct di Paul Verhoeven, seguito dal thriller Sliver di Phillip Noyce. Nel western Pronti a morire, Sharon Stone recitò al fianco di Leonardo DiCaprio, ed è apparsa anche in Casinò di Martin Scorsese, che le ha fatto conquistare un Golden Globe come miglior attrice e una nomination all'Oscar.