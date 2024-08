Io sono nessuno 2, cominciate le riprese del sequel: ecco Bob Odenkirk sul set

Le riprese dell'attesissimo Io sono nessuno 2 sono finalmente iniziate e il regista Timo Tjahjanto ha condiviso il primo sguardo al prossimo sequel. Nelle scorse ore, infatti, Tjahjanto ha condiviso sui social il primo dietro le quinte del sequel che vedrà il ritorno di Bob Odenkirk protagonista.

In una delle immagini, lo si vede posare con il produttore del franchise David Leitch mentre nell'altra, è in un ascensore in compagnia di Odenkirk. Il sequel dovrebbe debuttare nelle sale cinematografiche nell'agosto 2025.

"Anche prima dell'inizio delle riprese del primo film, stavamo pensando a come sarebbe proseguito", aveva dichiarato in precedenza lo sceneggiatore Derek Kolstad a proposito del sequel. "'Dove possiamo andare? Cosa possiamo fare?' È una gioia perché credo davvero che l'idea migliore vinca, e come quando avevi 11 anni e sei in giro per il parco giochi o con i tuoi amici, giocando ai videogiochi e dici: 'Sai cosa sarebbe bello? Se Boba Fett combattesse contro questo e quest'altro'. Ecco dove siamo arrivati con Io sono nessuno 2".

"Ma soprattutto, tutti hanno incoraggiato gli altri a mettersi in un angolo e a trovare una via d'uscita, in modo da avere qualcosa che ti faccia pensare: 'Non mi interessa se qualcuno definisce qualsiasi cosa io abbia mai scritto come un guilty pleasure, perché quelli sono i miei film preferiti, cazzo'", ha proseguito.

Io sono nessuno 2: Bob Odenkirk nuovamente protagonista, svelato il regista del sequel

Il primo Io sono nessuno seguiva Hutch (Odenkirk), un padre e marito trascurato e sottovalutato dalla moglie Becca (Connie Nielsen), che aveva accettato le indignazioni della vita senza mai ribellarsi. Ma dopo aver fallito nel tentativo di proteggere la sua famiglia durante una rapina, Hutch raggiunge il punto di non ritorno. Trasformandosi da padre normale a combattente senza paura, il "nessuno" è diventato qualcuno mentre portava conduceva i nemici in una spirale di vendetta esplosiva.

Nel cast del sequel si sono da poco aggiunti anche Christopher Lloyd, il celebre Doc Brown di Ritorno al futuro, e RZA.