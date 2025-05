Io sono nessuno 2: vacanza di famiglia con violenza per Bob Odenkirk nel trailer del sequel

Lo scatenato Hutch Mansell e le sue nocche ammaccate e insanguinate stanno per fare ritorno in Io sono nessuno 2, sequel del fortunato action interpretato da Bob Odenkirk. Il primo trailer della pellicola in uscita in estate mostra l'ex assassino coinvolto in una vacanza di famiglia che prenderà una piega violenta.

_"Tempo rigorosamente in famiglia"-, promette Hutch alla moglie e ai figli prima di mettersi in viaggio. Se solo i sicari che lavorano per Lendina, la boss criminale interpretata da Sharon Stone, lasciassero in pace la famiglia Mansell.

Hutch, a quanto pare, non riesce a resistere alla tentazione di impartire una lezione sul dolore a coloro che si comportano in modo un po' troppo violento con i suoi figli (Gage Munroe e Paisley Cadorath) alla sala giochi. Come osserva sua moglie Becca (Connie Nielsen), "questo è solo il primo giorno di vacanza".

Una vacanza poco rilassante

Diretto da Timo Tjahjanto e scritto da Derek Kolstad, Io sono nessuno 2 è co-sceneggiato da Aaron Rabin, Umair Aleem e dallo stesso Bob Odenkirk, 62 anni. Il vincitore dell'Emmy ha ottenuto il plauso della critica per il primo capitolo, come rivela la nostra Io sono nessuno, recensione: Better Call Nobody, che lo ha visto affrontare una serie di cattivi in ​​modi sempre più creativi.

Come mostra il trailer del sequel, il personaggio di Sharon Stone è determinato a trovare il "nessuno" che si è fatto strada nel suo mondo criminale a suon di pugni. A un certo punto vediamo Odenkirk che, mentre rompe la testa di un sicario, urla: "Sono in vacanza!"

Mentre le cose sembrano continuare a precipitare, il personaggio di Connie Nielsen dice al marito: "Abbiamo tutti lati diversi, ma soprattutto, tu sei un padre. Vai a sistemare questo casino".

Io sono nessuno 2 vedrà, inoltre, il ritorno del mitico Christopher Lloyd nel ruolo del padre di Hutch, David, di RZA in quello del fratello e di Michael Ironside in quello del suocero. A interpretare i giovani Hutch e Becca sono, rispettivamente, Nolan Grantham e Pyper Braun.