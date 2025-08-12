Io Sono Nessuno 2, la resa dei conti è servita: Sharon Stone affronta Bob Odenkirk nella clip esclusiva

Bob Odenkirk e una mai così spietata Sharon Stone si incontrano nella clip esclusiva di Io Sono Nessuno 2, al cinema dal 14 agosto 2025

Quando tornerà al cinema, giovedì 14 agosto, con Io Sono Nessuno 2, il sequel del fortunato action, Bob Odenkirk dovrà vedersela con le ire del boss criminale più spietato che abbia mai incontrato: Sharon Stone. E pensare che Hutch Mansell questa volta voleva solo "creare ricordi" con la sua famiglia.

Io Sono Nessuno 2, cosa svela la clip esclusiva

Per dimenticare le fatiche del primo film, e per riportare armonia in casa, niente di meglio di una vacanza per la famiglia Mansell. Ma, si sa, Hutch attira i guai, e così anche quella che sembrava una semplice lite con dei teppistelli di zona, degenera in una vera e propria caccia all'uomo, come si comprende già bene dalla clip in anteprima esclusiva su Movieplayer.

Molto casualmente, infatti, il "Signor Nessuno" ha messo in crisi a suon di pugni il piccolo impero di Lendina, la boss locale (interpretata da Sharon Stone) che viene descritta da tutti coloro che hanno avuto la sfortuna di imbattersi in lei come la criminale più perfida mai incontrata.

La clip ci mostra proprio il primo incontro tra Hutch e Lendina, senza svelare, però, quale sarà l'esito: gli spettatori hanno imparato ormai a confidare nella capacità di autodifesa dell'ex CIA ed FBI, ma la boss e i due scagnozzi sembrano fare sul serio.

Una pericolosa vacanza in famiglia: la trama di Io Sono Nessuno 2

Io sono Nessuno 2: Sharon Stone in una foto

A quattro anni dal grande successo della sua prima avventura come Hutch Mansell, Bob Odenkirk torna a vestire i panni del marito di periferia, padre e assassino maniaco del lavoro nel nuovo capitolo di Io sono nessuno, l'action-thriller che nel 2021 che ha debuttato al primo posto del box office americano.

Quattro anni dopo essersi inavvertitamente messo contro la mafia russa, Hutch ha ancora 30 milioni di dollari di debiti con l'organizzazione criminale e li sta ripagando con una serie infinita di colpi ai danni di criminali internazionali. Per quanto gli piaccia l'azione del suo "lavoro", Hutch e sua moglie Becca (la candidata agli Emmy Connie Nielsen) sono sopraffatti dal lavoro e si stanno allontanando. Decidono quindi di portare i loro figli in una breve vacanza nel luogo in cui Hutch e suo fratello Harry trascorrevano le estati da bambini.

Con il padre di Hutch (Christopher Lloyd) al seguito, la famiglia arriva nella piccola città turistica di Plummerville, desiderosa di divertirsi al sole. Ma quando un banale incidente con alcuni teppisti della città fa finire la famiglia nel mirino del gestore corrotto di un parco divertimenti (John Ortiz) e del suo losco sceriffo (Colin Hanks), Hutch si ritrova nel mirino del boss del crimine più folle e sanguinario: Lendina (Sharon Stone).

Io sono nessuno 2, diretto da Timo Tjahjanto (La notte viene per noi, The Big 4), è creato e scritto da Derek Kolstad, già sceneggiatore di John Wick, insieme ad Aaron Rabin.