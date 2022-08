Io sono nessuno 2: David Leitch è convinto che verrà realizzato il sequel

Io Sono Nessuno 2 verrà realizzato: David Leitch ha infatti confermato che tutto il team, compreso il protagonista Bob Odenkirk, tornerà sul set.

Il regista ha parlato del progetto in una recente intervista rilasciata a Collider in cui si alimentano le speranze dei fan del thriller con la star di Better Call Saul di cui è stato sceneggiatore e produttore.

Nel film Io sono nessuno si raccontava la storia di un padre di famiglia dalla vita normale che dà spazio al suo istinto e alla violenza dopo che dei ladri compiono una rapina nella sua casa.

Una scena sui titoli di coda, inoltre, sembrava anticipare che Hutch Mansell, interpretato da Bob Odenkirk, non avrebbe lasciato molto presto il mondo degli assassini.

Leitch ha dichiarato che lo studio e tutte le persone coinvolte hanno provato molto entusiasmo nel vedere i risultati ottenuti dal lungometraggio. Il filmmaker ha quindi sottolineato: "Siamo impegnati nella stesura dello script e penso che ci siamo così divertiti nel farlo. Io e Kelly abbiamo avuto un'incredibile esperienza, lo stesso accaduto agli attori, lo studio ha amato il risultato e verrà realizzato. Penso che accadrà il più velocemente possibile".

David Leitch, che è recentemente tornato alla regia con Bullet Train, ha dichiarato: "Penso accadrà perché ci sono certi percorsi che si compiono e sono semplicemente delle esperienze innegabili per le persone coinvolte. E questo film è uno di quelli. E penso che tutti vogliano tornare sul set e in quell'universo, e vogliamo vedere Bob riportare di nuovo in vita quel personaggio".

Nel cast di Io sono nessuno troviamo Connie Nielsen nei panni della moglie di Hutch, Christopher Lloyd interpreta il padre dell'uomo e RZA il fratello che, coi suoi talenti nascosti, aiuta Hutch nella sua vendetta.

La sceneggiatura sarà firmata da Derek Kolstad e tra i produttori ci saranno David Leitch e Chad Stahelski.