Nobody 2: Connie Nielsen svela i dettagli della trama del sequel con Bon Odenkirk

Connie Nielsen tornerà nel già annunciato sequel di Nobody, action thriller con Bob Odenkirk arrivato in Italia con il titolo Io sono nessuno.

Dopo il grande successo dell'action thriller Nobody, arrivato in Italia con il titolo Io sono nessuno, Bob Odenkirk tornerà a vestire i panni di Hutch Mansell nel sequel già annunciato. Tra i grandi ritorni anche quello di Connie Nielsen che ha svelato alcuni dettagli sulla trama del nuovo film.

"Il focus sarà la famiglia. Mi considero una persona di famiglia e adoro rappresentare in scena le tensioni e le vicissitudini al suo interno, ma anche la dolcezza e l'amore che lega tutte queste persone. Si tratta di una grande storia a cui non vedo l'ora di partecipare ancora una volta" ha dichiarato ai microfoni di ScreenRant. "E poi, chi non ama Bob? Ha un'energia incredibile ed è così fantastico e dolce".

Prodotto sulla base di un budget di 16 milioni di dollari, Io sono nessuno ne ha incassati circa 60 ai botteghini di tutto il mondo. Il film è stato prodotto e sceneggiato da Derek Kolstad e David Leitch, creatori di John Wick, e in molti hanno pensato a un crossover con il franchise di Keanu Reeves.

Io sono nessuno, recensione: Better Call Nobody

Di cosa parla Nobody (Io sono nessuno)

Bob Odenkirk è Hutch Mansell, padre sottovalutato e marito trascurato che sopporta senza mai reagire tutte le umiliazioni che la vita gli riserva. L'irruzione di due ladri nella sua abitazione, però, funziona come una sorta di incidente scatenante che provoca un cambiamento netto in quest'uomo comune.

Durante l'irruzione domestica, infatti, Hutch si rifiuta di difendere sé stesso e la sua famiglia, sperando di evitare una violenza maggiore. Nel corso dei giorni seguenti, però, le conseguenze dell'incidente alimentano la rabbia di Hutch e innescano istinti dormienti che lo conducono verso un percorso brutale fatto di pugni, sparatorie e stridore di pneumatici.