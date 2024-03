Io sono nessuno e Una notte violenta e silenziosa: le riprese dei sequel già quest'anno

Kelly McCormick e David Leitch hanno rivelato i loro piani per i sequel di Io sono nessuno e Una notte violenta e silenziosa, con l'obiettivo di iniziare le riprese rispettivamente entro la fine di quest'anno e all'inizio del prossimo.

Lo sviluppo sta procedendo bene nel processo di pre-produzione, con l'entusiasmo di tutte le parti coinvolte, compresa la Universal, che vede un potenziale franchise per entrambi i film. Sia Bob Odenkirk che David Harbour, le star dei film originali, sono intenzionati a tornare, mentre McCormick ha aggiunto che le sceneggiature sono attualmente in fase di scrittura, con diverse bozze completate. Tuttavia, c'è ancora del lavoro da fare.

Parlando con Collider, dove i due produttori hanno presentato il loro ultimo film, The Fall Guy, McCormick ha confermato che i lavori sono in corso per entrambi i film e le loro riprese poterebbero iniziare già a fine anno.

"Stiamo pianificando il ritorno in quegli universi. Se tutto va bene, onestamente, anche potenzialmente alla fine di quest'anno per Io sono nessuno 2 e all'inizio del prossimo anno per Una notte violenta e silenziosa 2, se riusciremo a trovare il modo di organizzare gli impegni di tutti. Ma lo sviluppo sta andando benissimo e tutti sono davvero, davvero entusiasti di portare avanti questi mondi".

Io sono nessuno

Io sono nessuno ha come protagonista Bob Odenkirk nel ruolo di Hutch Mansell, un padre e marito sottovalutato e trascurato, che prende una piega oscura nel suo passato di assassino dopo un incidente. Oltre a Odenkirk, Connie Nielsen, RZA e Christopher Lloyd completano il cast di questo thriller.

Una notte violenta e silenziosa

Una notte violenta e silenziosa vede David Harbour nei panni di un Babbo Natale alcolizzato, depresso e poco apprezzato, in un mix unico di spirito natalizio e sequenze d'azione, che combatte i mercenari della mafia russa che hanno preso in ostaggio una famiglia. Nel film recitano anche John Leguizamo e Beverly D'Angelo.