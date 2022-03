Io sono leggenda 2: Will Smith e Michael B. Jordan star del sequel

Io sono leggenda 2 verrà prodotto e i protagonisti e produttori del progetto saranno Will Smith e Michael B. Jordan.

Il progetto sarà realizzato da Warner Bros e, per ora, non è stato annunciato un regista coinvolto nel progetto.

La trama del sequel di Io sono leggenda non è ancora stata svelata e la sceneggiatura, ispirata al romanzo scritto da Richard Matheson nel 1954, verrà firmata da Akiva Goldsman, già autore del primo film.

Will Smith e Michael B. Jordan reciteranno per la prima volta insieme e saranno coinvolti come produttori tramite le loro case di produzioe Westbrook Studios e Outlier Society.

Io sono leggenda aveva mostrato Smith nel ruolo dell'unico sopravvissuto in una città di New York post-apocalittica, impegnato a lottare per la sopravvivenza contro gli zombie che avevanno invaso la città. Il lungometraggio aveva incassato in tutto il mondo 585.4 milioni di dollari.

Ecco il post con cui Will Smith conferma il progetto: