Io sono leggenda: il sequel fingerà che Will Smith non sia morto nell'originale

Il finale di Io sono leggenda mostra la morte del dottor Robert Neville, interpretato da Will Smith. A rigor di logica, il suo personaggio non potrebbe tornare nel sequel in lavorazione. In realtà, venne realizzato un finale alternativo, inserito nella versione DVD pubblicata nel 2008.

Francis Lawrence ritenne di aver sbagliato ad eliminare il finale alternativo e ora è stato confermato che proprio grazie a quel finale nel sequel di Io sono leggenda rivedremo il dottor Neville. La conferma arriva dallo sceneggiatore Akiva Goldsman.

Il ritorno di Will Smith

In sostanza, Io sono leggenda 2 ignorerà il finale del primo film e si rifarà a quello alternativo; grazie a questo escamotage, Robert Neville sarà presente nel secondo capitolo per il grande schermo, e riprenderà gli esperimenti sui Darkseekers.

Will Smith in una scena di Io sono leggenda

"Stiamo facendo il sequel partendo dal finale alternativo in cui Will sopravvive e le cose non vanno bene per l'umanità" ha dichiarato Goldsman durante il San Diego Comic-Con, annunciando che a breve ci saranno nuove notizie sul progetto. Will Smith lo scorso anno aveva anticipato questo dettaglio.

Nel 2022, Warner Bros. annunciò il sequel di Io sono leggenda, senza smentire il ritorno di Will Smith e suscitando parecchie perplessità nei fan, proprio in virtù del fatto che il personaggio di Robert Neville nel primo capitolo muore proprio in conclusione del film.

Michael B. Jordan reciterà al fianco di Will Smith in Io sono leggenda 2, ed entrambi co-produrranno il film scritto da Akiva Goldsman, sceneggiatore di A Beautiful Mind, Cinderella Man - Una ragione per lottare e Constantine. Il film del 2007 incassò quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel cast, insieme a Will Smith, anche Alice Braga, Charlie Tahan, Dash Mihok, Salli Richardson ed Emma Thompson nel ruolo di Alice Krippin. Il film vinse un MTV Movie Award alla miglior performance per Will Smith.