Io Sono Leggenda e Constantine: Akiva Goldsman aggiorna i fan sui sequel

Akiva Goldsman ha parlato in una recente intervista del lavoro in corso sui sequel di Io Sono Leggenda e Constantine.

Lo sceneggiatore, attualmente impegnato nella promozione della serie The Crowded Room, ha infatti confermato che i fan dovranno attendere più del previsto.

Una pausa forzata

Parlando dei due progetti, Akiva Goldsman ha raccontato a The Playlist che lo sciopero degli sceneggiatori lo ha obbligato a compiere una pausa: "Le mie penne sono state messe giù, non c'è niente da fare".

Il filmmaker ha però aggiunto: "Avevo già iniziato a scrivere I Am Legend 2 quando abbiamo iniziato a scioperare, e io, Francis Lawrence e Keanu Reeves abbiamo delineato Constantine 2. Semplicemente non ho ancora iniziato a scrivere".

I due progetti in fase di sviluppo

Keanu Reeves è il protagonista del film Constantine

Il sequel di Io Sono Leggenda, che aveva raggiunto quota 585 milioni ai botteghini, sarà ambientato alcuni decenni dopo il primo capitolo della storia. Akiva, in precedenza, aveva rivelato di essere "ossessionato" da The Last Of Us e dall'idea di vedere un mondo post-apocalittico in cui la natura ha preso di nuovo il sopravvento. Nel film si vedrà la città di New York e lo sceneggiatore ha sottolineato che ci si ricollegherà al romanzo originale e al finale alternativo invece che a quello iniziale del film originale.

Constantine aveva invece incassato ai box office mondiali ben 280 milioni di dollari e si è parlato a lungo di una continuazione della storia di John Constantine. Il film verrà realizzato grazie a Reeves che ha espresso più volte il suo desiderio di riprendere il personaggio, riuscendo così a ottenere la possibilità di farlo.