Io sono la fine del mondo: Angelo Duro protagonista di un evento live streaming dopo il successo del film

Dopo un ultimo weekend di dominio al box-office italiano per Io sono la fine del mondo, che ha registrato un +10% negli incassi rispetto alla settimana di esordio nelle sale, Angelo Duro ha lanciato una nuova iniziativa.

Si tratta di un appuntamento fissato per sabato 25 gennaio eccezionalmente a mezzanotte per un evento speciale live streaming dal cinema The Space Parco de Medici di Roma e diffuso a tutti i cinema italiani che aderiranno, a seguire sarà programmato il film.

L'incasso dell'ultimo fine settimana ha superato infatti i 2 milioni e mezzo di euro con oltre 328.000 presenze. Ad oggi l'incasso totale è di 5.8 milioni di euro con oltre 755.000 presenze in sala.

Evidentemente, la strategia del silenzio di Angelo Duro si è rivelata vincente: il film, infatti, non ha puntato su un grande battage pubblicitario prima della sua uscita nelle sale, avvenuta il 9 gennaio scorso. Anche se molti critici hanno storto il naso dopo la visione, la commedia ha conquistato saldamente la vetta del botteghino e continua a macinare incassi.

Io sono la fine del mondo: successo di pubblico per la commedia con Angelo Duro, +70% di copie

Come potete leggere nella nostra recensione di Io sono la fine del mondo, la commedia prodotta da Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con Sky gioca sulla 'cattiveria' del protagonista, chiamato dalla sorella a prendersi cura degli anziani genitori che detesta dopo che gli hanno fatto passare un'infanzia e adolescenza infernali.

Ad accompagnare Angelo Duro nel suo esordio un cast di tutto rispetto che comprende il veterano Giorgio Colangeli, Matilde Piana, Marilù Pipitone e Evelyn Maria Rita Famà.