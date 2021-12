Io sono Babbo Natale, su Prime Video in streaming da oggi

Io sono Babbo Natale, film di Edoardo Falcone con Marco Giallini e Gigi Proietti, presentato in pre-apertura alla Festa di Roma 2021, arriva su Prime Video in streaming da oggi!

Io sono Babbo Natale, film di Edoardo Falcone con Marco Giallini e Gigi Proietti, presentato in pre-apertura alla Festa di Roma 2021, arriva su Prime Video in streaming da oggi 6 dicembre 2021!

Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: "sono Babbo Natale!". Ma sarà davvero lui?

Io sono Babbo Natale: Gigi Proietti e Marco Giallini in una scena del film

"Ho scritto il film pensando a Gigi Proietti e Marco Giallini. Perché nessuno come loro poteva rendere al meglio due caratteri così diversi, ma allo stesso tempo così pieni di umanità. Oggi Gigi se ne è andato. Il dolore è ancora vivo. Anche se uomini come lui difficilmente ci lasceranno mai. Incontrarlo è stata una fortuna. Dirigerlo un onore. Parole che potrebbero sembrare retoriche, ma che acquistano ben altro valore alla luce di quello che era questa persona. E che è ancora, per tutti noi. Poter lavorare con lui è stato un grande "dono". Forse Babbo Natale esiste davvero. Chissà" ha dichiarato il regista Edoardo Falcone.

