Invincible, Robert Kirkman sulla Stagione 2: 'Espanderà l'universo narrativo'

Il creatore di Invincible Robert Kirkman ha anticipato in che modo la seconda stagione della serie animata espanderà il suo universo verso fronti più ampi e mai visti prima.

La Stagione 2 della serie uscirà il 3 novembre e Kirkman ha anticipato a Entertainment Weekly in che modo Mark e il suo mondo si espanderanno nei nuovi episodi. Mentre la storia continuerà a esplorare la crescita di Mark sia come supereroe che come giovane adulto, anche l'universo di Invincible è destinato a espandersi, con nuove fazioni, personaggi e concetti che verranno esplorati maggiormente rispetto al passato.

"Penso che la prima stagione di Invincible sia stata una chiara rappresentazione di ciò che si otterrà da questo show, ma in generale la seconda stagione sarà molto più grande della prima. La storia generale di Invincible, che continuerà di stagione in stagione, riguarda la crescita e il cambiamento che Mark affronta nel passaggio da adolescente ad adulto e forse fino alla vecchiaia. Nella nuova stagione, quindi, lo vedremo maturare e crescere un po'".

Kirkman, quindi, ha continuato: "La seconda stagione rappresenta un'espansione di questo universo. Ci sono stati accenni a cose che stanno accadendo nella passata stagione, e qui le vedremo. Vedremo la Coalizione dei Pianeti che era stata menzionata nella prima stagione e ci saranno avvenimenti più importanti sulla Terra. Ci saranno diverse fazioni, diversi cattivi, diverse cose che accadranno".

Invincible 2: Robert Kirkman spera di proporre degli elementi inediti rispetto ai fumetti

L'appuntamento è quindi fissato per il 3 novembre prossimo, quando debutteranno i nuovi episodi di Invincible su Prime Video. Nel frattempo, potete recuperare il trailer di Invincible 2.