Invincible: ecco il trailer della Stagione 2, Prime Video già al lavoro sulla Stagione 3

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer della Stagione 2 di Invincible, che rivela anche il suo debutto ufficiale sulla piattaforma digitale, il 3 novembre 2023. Non solo, lo streamer ha rivelato a che punto sono i lavori sulla Stagione 3.

La seconda stagione di Invincible sarà composta da otto episodi e sarà distribuita in due parti, con la seconda attesa per il 2024. La seconda stagione si concentrerà sulle nuove minacce che il protagonista dovrà affrontare, una delle quali coinvolgerà l'antagonista noto come Angstrom Levy. Il nuovo cattivo della serie animata introdurrà Mark al concetto di multiverso.

Dal Comic-Con di San Diego, Prime Video ha poi confermato che le sessioni di doppiaggio per la Stagione 3 sono già state terminate e che ora si potrà procedere con la lavorazione degli episodi. Robert Kirkman ha dichiarato che i fan non dovranno attendere altri due anni prima di vedere la stagione successiva.

Basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, Invincible racconta la storia di Mark Grayson: un teenager qualunque che ha come padre il supereroe più potente della Terra. Dopo aver compiuto 17 anni il giovane inizia a sviluppare dei poteri. Nel cast di doppiatori originali troviamo: Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons , Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman e Chris Diamantopoulos.