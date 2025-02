Invincible 4: la quarta stagione potrebbe arrivare prima del previsto

Robert Kirkman rivela alcune novità sulla quarta stagione di Invincible: potrebbe arrivare prima del previsto, ma c'è un obiettivo preciso per la sua uscita.

Robert Kirkman, creatore della serie animata Invincible, ha recentemente fornito un aggiornamento sulla tanto attesa data di uscita della quarta stagione.

La terza stagione dello show, che vede protagonisti Steven Yeun, J.K. Simmons, Gillian Jacobs, Mark Hamill, Seth Rogen e molti altri, ha debuttato su Amazon Prime Video il 6 febbraio 2025. La nuova stagione ha ricevuto il consenso sia della critica che del pubblico, grazie a una continuazione avvincente della trama che ha conquistato i fan.

In passato, la serie aveva affrontato alcune critiche per la decisione di rilasciare la seconda stagione in due parti. Invincible Stagione 2, Parte 1 era uscita nel novembre 2023, mentre la Parte 2 è stata distribuita tra marzo e aprile 2024.

Gli aggiornamenti sulla stagione 4 di Invincible

La quarta stagione di Invincible era stata già annunciata dai creatori della serie prima della messa in onda della terza. Ora, Robert Kirkman ha fornito un importante aggiornamento sulla sua uscita.

Invincible 2: una scena della seconda parte

In un'intervista con Discussing Film, Kirkman ha rassicurato i fan, affermando che l'attuale programma di produzione "è molto più simile a ciò che possiamo aspettarci in futuro rispetto al lungo intervallo tra la stagione 1 e la 2". Questo ha motivato l'intero team a lavorare a ritmo serrato per rilasciare la quarta stagione nei tempi previsti.

Kirkman ha anche precisato che l'intenzione è di far uscire la stagione 4 entro il 2026, aggiungendo: "Non posso garantire che ogni anno torneremo a febbraio, ma posso dire che questo è l'obiettivo".

Invincible: un'immagine della serie Prime Video

Simon Racioppa, showrunner di Invincible, ha parlato anche del lavoro che sta dietro la creazione della nuova stagione. Ha affermato: "Tutti stanno lavorando al massimo. Abbiamo una squadra incredibile. Ma questo è un progetto enorme e ci vuole tempo, impegno e tante persone per fare le cose per bene. L'obiettivo è farla uscire il prima possibile".