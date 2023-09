Invincible, quante stagioni avrà la serie live action? La risposta di Robert Kirkman

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima stagione di Invincible, i fan sono in trepidante attesa della seconda. I nuovi episodi arriveranno a breve in esclusiva su Prime Video, ma sono in molti a chiedersi quante stagioni saranno realizzate per coprire l'arco narrativo raccontato nei fumetti di Robert Kirkman. A rispondere è stato proprio l'autore in una recente intervista ai microfoni di Polygon.

"Non sto cercando di dare un numero specifico perchè i piani possono sempre cambiare. Penso che sette, otto stagioni potrebbero essere un numero ottimale. Se abbiamo fortuna di andare avanti per anni possiamo coprire l'intero arco narrativo del fumetto. E mi piacerebbe anche realizzare degli episodi originali con storie che nel fumetto non erano presenti. Staremo a vedere".

Invincible 2 e 3: Amazon annuncia il rinnovo per due stagioni della serie animata

Basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, Invincible racconta la storia di Mark Grayson: un teenager qualunque che ha come padre il supereroe più potente della Terra. Dopo aver compiuto 17 anni il giovane inizia a sviluppare dei poteri. Nel cast di doppiatori originali troviamo: Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons , Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman e Chris Diamantopoulos.

Quando uscirà Invicible 2?

La seconda stagione sarà divisa in due parti: la prima debutterà il prossimo 3 novembre, mentre la seconda arriverà nel 2024.

Invincible 2 si concentrerà sulle nuove minacce che il protagonista dovrà affrontare, una delle quali coinvolgerà l'antagonista noto come Angstrom Levy. Il nuovo cattivo della serie animata introdurrà Mark al concetto di multiverso.