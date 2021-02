Invincible: il nuovo poster della serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman

Invincible, la serie animata tratta dai fumetti di Robert Kirkman e Cory Walker, debutterà su Amazon Prime Video il 26 marzo e online è stato condiviso il nuovo poster ufficiale.

Il fumetto è stato pubblicato dal 2003 al 2018 ed è composto da 144 numeri. La locandina, stranamente, sembra rivelare uno dei momenti più sorprendenti e inaspettati della storia raccontata tra le pagine.

Invincible: un poster della serie

Il cast di doppiatori coinvolti in Invincible comprende Steven Yeun (The Walking Dead), Sandra Oh (Grey's Anatomy), J.K. Simmons (Whiplash), Seth Rogen (The Lion King), Gillian Jacobs (Love), Andrew Rannells (Black Monday), Zazie Beetz (Atlanta), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Tomb Raider), Jason Mantzoukas (John Wick 3: Parabellum), Mae Whitman (Good Girls) e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley).

Il protagonista della storia sarà Mark Grayson: un teenager normale che ha come padre il supereroe più potente sulla Terra. Dopo aver compiuto 17 anni il giovane inizia a sviluppare dei poteri.

Lo showrunner del progetto è Simon Racioppa e nel cast della produzione sono coinvolti anche David Alpert, Kirkman e Catherine Winer. Alla regia ci saranno Justin e Chris Copeland.