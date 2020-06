Intervista col vampiro, Brad Pitt: "Volevo mollare il film, ma mi sarebbe costato 40 milioni di dollari"

Brad Pitt ha rivelato di aver odiato la lavorazione di Intervista col vampiro tanto da voler mollare il set, ma ha cambiato idea dopo aver scoperto che l'abbandono gli sarebbe costato 40 milioni di dollari.

Louis (Brad Pitt) abbraccia la piccola Claudia (Kirsten Dunst) in una scena del film Intervista con il vampiro

Quando nel 1994 il produttore David Geffen e il regista Neil Jordan hanno ingaggiato Tom Cruise e Brad Pitt per Intervista col vampiro, Anne Rice, autrice del romanzo, non era soddisfatta delle scelte fatte. Come svelò lei stessa a Movieline:

Lestat de Lioncourt (Tom Cruise) con Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt) in una scena del film Intervista con il vampiro

"La scelta di Tom Cruise per il ruolo di Lestat era così bizzarra, è quasi impossibile immaginare che funzioni. Ma Tom Cruise ha idea di ciò che ha accettato? Non ne sono certa... I suoi suoi commenti in tv sul fatto che voleva fare qualcosa di spaventoso e che amava i vampiri da piccolo non mi fanno stare tranquilla. Questa scelta è così strana."

Per quanto riguarda Brad Pitt, il biondo attore venne scelto per il ruolo del protagonista, Louis, ma secondo Anne Rice il film avrebbe funzionato meglio se i due interpreti si fossero scambiati i ruoli:

"Credo che Brad Pitt sarebbe un favoloso Lestat. Ho cercato a lungo di convincerli che avrebbero dovuto scambiare i ruoli, con Brad Pitt nel ruolo di Lestat e Tom Cruise in quello di Louis. Ma ovviamente non mi hanno ascoltato."

Quentin Tarantino su Brad Pitt: "Quella volta che gli spiegai come togliersi la maglietta"

Lo stesso Brad Pitt ammette di non aver amato molto l'esperienza sul set di Intervista col vampiro. Ecco le sue parole a Entertainment Weekly: "Sono un disgraziato. Sei mesi nel fottuto buio, lenti a contatto, trucco, sto interpretando il ruolo di uno stronzo. Stiamo girando a Pinewood, gli edifici sono antichi e non ci sono finestre. Esci per andare a lavorare immerso nel buio, entri in questo calderone, questo mausoleo, e poi quando esci è buio."

Brad Pitt ha rivelato di aver perfino cercato di uscire dal progetto, ma presto ha scoperto che avrebbe dovuto pagare una penale piuttosto salata: "Un giorno ero talmente esaurito che ho chiamato David Geffen, uno dei produttori. Gli ho detto, 'David, non ce la faccio più, non posso andare avanti. Quanto mi costerebbe lasciare il progetto?' Lui mi ha risposto molto calmo, 'Quaranta milioni di dollari.'"

Alla fine, Brad Pitt ha completato il film e Intervista col vampiro è diventato una hit.