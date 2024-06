Intervista col vampiro, il regista spiega perché Tom Cruise era il perfetto Lestat: "Sono entrambi oscuri"

Prima che AMC adattasse l'iconico romanzo di Anne Rice nella rinomata serie televisiva, Intervista col vampiro aveva già conquistato il grande schermo nel 1994. Ai tempi il film fu un successo al botteghino, ma non fu esente da critiche da parte dei fan devoti del romanzo originale della Rice, in particolare per quanto riguarda il casting del film.

Intervista col vampiro vedeva la partecipazione di due delle più grandi star di Hollywood dell'epoca, Brad Pitt nel ruolo di Louis de Pointe du Lac e Tom Cruise in quello del principe monello Lestat de Lioncourt, amato dai fan. Oggi, 30 anni dopo, il regista Neil Jordan ripensa alla decisione di affidare a Cruse il ruolo dell'amato vampiro, dopo che Daniel Day-Lewis aveva rifiutato la parte.

Il casting perfetto

"Il problema era il casting di Lestat", spiega Jordan nel suo nuovo libro di memorie. "Brad Pitt aveva accettato di interpretare Louis e in qualche modo aveva dato per scontato che Daniel Day-Lewis avrebbe interpretato Lestat, ipotesi condivisa da Anne. Lo proposi a Daniel, che lo lesse e, come mi aspettavo, non volle interpretare il personaggio. Qualche anno prima si era costretto su una sedia a rotelle per interpretare Christy Brown ne Il mio piede sinistro. Se avesse seguito la stessa prassi, avrebbe dovuto dormire in una bara per tutta la durata di questa produzione. Quindi abbiamo lasciato perdere".

Lestat de Lioncourt (Tom Cruise) con Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt) in una scena del film Intervista con il vampiro

Jordan ha poi ricordato che dopo aver incontrato Cruise due volte, tuttavia, si è reso conto che l'attore aveva molto in comune con Lestat, cosa che alla fine lo ha convinto a scegliere l'attore per il ruolo. "Alla fine l'ho capito. Doveva vivere una vita lontana dagli sguardi degli altri", ha scritto Jordan. "Aveva stipulato un contratto con le forze nascoste, qualunque esse fossero. Doveva nascondersi nell'ombra, anche alla luce del sole di Hollywood. Sarebbe stato eternamente giovane. Era una star. Poteva benissimo essere Lestat".

Sebbene l'interpretazione di Cruise nel ruolo di Lestat sia stata in seguito elogiata sia dalla critica che dai fan del film, all'epoca sia i fan che la stessa Rice criticarono apertamente la scelta di casting. A un certo punto, la Rice definì il casting "così bizzarro" da suggerire che Pitt e Cruise si scambiassero i ruoli. Tuttavia, quando vide il film finito, la sua opinione cambiò e in seguito dichiarò che "Tom era Lestat per me".

"Sembrava che mezza America avesse letto i libri di Anne Rice e volesse dire la sua sul ruolo di Lestat", ha scritto Jordan. "La stessa Anne si è espressa per via radiofonica, dicendo che era come se avessi scelto Edward G. Robinson come Rhett Butler. Ma si sbagliava e in seguito è stata abbastanza grande da ammetterlo".