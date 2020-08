Interstellar, Roger Deakins: "L'incipit è una delle scene più belle del cinema"

Per il direttore della fotografia premio Oscar Roger Deakins, l'incipit di Interstellar è una sdlle scene più belle viste al cinema negli ultimi anni. Deakins ha così lodato il collega Hoyte van Hoytema, fautore della sequenza in questione, nel suo podcast Team Deakins.

Interstellar: Matthew McConaughey al fianco di Anne Hathaway in un momento del film

"Quanto è stato messo nello storyboard prima di girare?" ha chiesto Roger Deakins a van Hoytema analizzando la sequenza d'apertura di Interstellar. "L'incipit nel campo di grano è una delle sequenze più belle e precise viste in un film da anni. Avete realizzato una scena geniale in cui si sente la precisione nella costruzione. Mi chiedo quanto vi fosse nello storyboard e quanto è stato costruito con gli attori la mattina stessa."

Ecco la risposta di Hoyte van Hoytema: "Un sacco di persone parlano della precisione di Nolan nella narrazione. Ma una delle cose più importanti che ho appreso lavorando con lui e uno dei motivi per cui lo ammiro è che è un regista molto intuitivo. Sa percepire l'energia che circola, come quando si tratta del meteo. Le persone ci dicono che siamo fortunati col meteo, ma non siamo mai stati fortunati. Chris gira in ogni condizione che si presenta."

Il direttore della fotografia prosegue: "Poche persone sono così abili come lui ad adeguarsi alla situazione che si presenta. Lui non si lascia mai intimidire, ha delle idee ben precise che vuole realizzare ed è talmente sicuro che in quelle situazioni cessa di essere un maniaco del controllo."

Interstellar è stata la prima collaborazione tra Nolan e van Hoytema; i due hanno poi lavorato insieme in Dunkirk e nell'atteso Tenet, da domani nei cinema italiani.