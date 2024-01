The Martian, Matt Damon temeva il ruolo simile a Interstellar: per Ridley Scott non importava a nessuno

Matt Damon ha raccontato che Ridley Scott lo rassicurò sulla sua paura di recitare in The Martian in un ruolo troppo simile a quello ne film di Nolan.

Nel giro di due anni, tra il 2014 e il 2015, Matt Damon interpretò il ruolo di un astronauta in due film: Interstellar di Christopher Nolan e Sopravvissuto - The Martian di Ridley Scott. L'attore ha raccontato di aver temuto di interpretare un ruolo troppo simile a quello nel film di Nolan nel successivo progetto di Scott. In entrambi i casi si tratta di un astronauta isolato su un pianeta.

In Interstellar, Damon interpreta il dottor Mann, che dopo essere rimasto isolato nello spazio perde la propria lucidità mentale. In Sopravvissuto - The Martian, interpreta Mark Watney, un astronauta bloccato su Marte e impegnato nella lotta per la sopravvivenza. Ad ignorare i timori di Matt Damon, persuadendolo ad accettare la parte nel film fu Ridley Scott.

Un convincente Ridley Scott

"Sono andato per incontrarlo [Ridley Scott] poi ho firmato davvero molto rapidamente. Sono entrato e ho detto 'Amo davvero questa sceneggiatura ma la mia unica esitazione è che ho appena fatto Interstellar, in cui ho interpretato un tizio bloccato su un pianeta, potrebbe essere strano se, dopo aver preso un anno e mezzo di pausa, interpretassi un altro tizio bloccato su un pianeta'..." ha raccontato Damon.

Ridley Scott è intervenuto subito per smorzare i timori dell'attore:"Questa fu la prima cosa che dissi a Ridley [Scott]... Interstellar non era ancora uscito ed era un ruolo non molto grande ma ero un uomo solo su un pianeta e non sapevo se avrei dovuto fare un altro film in cui un uomo è solo su un pianeta. Ridley mi disse 'A nessuno importa di questo'. Sono contento che me l'abbia detto perché mi sono buttato".

Sopravvissuto - The Martian racconta la storia dell'astronauta Mark Watney (Damon) che viene ritenuto morto dopo una forte tempesta e abbandonato dal proprio equipaggio. Da solo su Marte, Watney cerca di sopravvivere in un ambiente ostile.