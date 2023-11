Interstellar: Christopher Nolan ha infranto le sue stesse regole per girare la scena più devastante del film

Durante un'intervista al The Atlantic, Christopher Nolan ha spiegato perché ha infranto due delle sue regole registiche per girare una delle scene più emozionanti di Interstellar. Il regista ha raccontato che per girare la struggente scena in cui il personaggio di Matthew McConaughey - ormai da molti anni nello spazio, luogo in cui il tempo gira in modo diverso - guarda i video dei suoi figli che sono cresciuti senza di lui nel corso del tempo, ha fatto due cose che di norma non avrebbe fatto.

Ecco la dichiarazione di Nolan: "La meravigliosa verità è che questa scena era nella sceneggiatura di mio fratello, ed è stata una delle cose che mi ha spinto a realizzare il film. Come genitore, mi è sembrato un momento così intenso della storia. Questa bellissima sequenza è sempre stata la stella polare del film. Abbiamo filmato prima la reazione di McConaughey, in primo piano. Non lo si fa mai di solito, di norma si inizia con un'inquadratura ampia ma lui non aveva ancora visto i video - li avevamo girati tutti in anticipo, in modo che fossero pronti al momento della ripresa - e voleva darci la sua prima reazione. L'abbiamo ripreso due volte da vicino e credo di aver usato la seconda take, perché la prima era troppo cruda. Poi abbiamo messo tutto insieme", ha detto Nolan.

"Il tocco finale era un bellissimo brano musicale di Hans Zimmer che non aveva ancora trovato posto nel film. Io e il mio montatore, Lee Smith, abbiamo provato a suonarlo mentre eravamo in sala a fare un montaggio, ed entrambi abbiamo pensato che fosse devastante. L'altra cosa che abbiamo fatto, che non credo di aver fatto in nessun altro film, è stata quella di trattare la musica come un elemento diegetico: Quando i videomessaggi si fermano, la musica si ferma. Si rompe quasi la quarta parete e non è un espediente che mi piace usare, ma mi sembrava perfetto e adatto a quel momento", ha concluso il regista di Tenet.

Interstellar, Cillian Murphy voleva essere nel film di Nolan: "È così coinvolgente, mi ha spezzato Il cuore"

Interstellar: Jessica Chastain con Casey Affleck in una scena del film

Interstellar

Interstellar è uscito nel 2014 e ha incassato circa 700 milioni di dollari in tutto il mondo, conquistando anche la critica con il 73% di recensioni positive sul portale RottenTomatoes. Il film di Nolan ha vinto un Academy Award per i Migliori Effetti Speciali, oltre ad essersi guadagnato 4 nomination. Questa pellicola era già stata ideata nel 2006, scritta da Jonathan Nolan, e alla regia era previsto l'arrivo di Steven Spielberg. Quando l'autore di Schindler's List ha scelto altri progetti Nolan ha preso le redini. Qui potete leggere le 15 differenze tra gli script di Nolan e Spielberg.