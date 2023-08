Interstellar: perché il tempo si muove più lentamente sul pianeta di Miller? Ecco la spiegazione

Nel corso del film Interstellar, dopo la partenza di Cooper, la prima tappa è il pianeta di Miller, caratterizzata da un ambiente oceanico esteso e soprattutto dove il tempo scorre molto più lentamente che sulla Terra.

Quando Cooper e l'equipaggio raggiungono la loro destinazione, trovano tre pianeti che orbitano intorno a un buco nero supermassiccio, Gargantua. Mentre un membro dell'equipaggio, Romily, decide di rimanere in orbita per studiare la gravità di Gargantua, gli altri si dirigono verso la superficie del pianeta di Miller, sperando di trovare le risposte che cercano. Tuttavia, le cose prendono una brutta piega quando non solo affrontano la minaccia di gigantesche onde di marea sul pianeta, ma sperimentano anche un'estrema dilatazione temporale.

Ecco una sintesi di cosa significa dilatazione temporale, quali sono le sue cause e come rende più triste la morte di Miller in Interstellar.

Secondo la teoria della relatività generale di Einstein, la massa e l'energia deformano o "piegano" il tessuto dello spazio e del tempo. Questa curvatura dello spaziotempo è ciò che viene definito gravità. Poiché il tempo è direttamente influenzato dalla gravità, secondo la teoria di Einstein, lo scorrere del tempo è relativamente diverso nelle regioni che sperimentano campi gravitazionali diversi.

Per questo motivo, quando un corpo celeste è più vicino al forte campo gravitazionale di una stella massiccia, di un pianeta o di un buco nero, il tempo su di esso passa più lentamente rispetto a un oggetto che subisce un'attrazione gravitazionale più debole. In Interstellar, il pianeta di Miller è vicino a un buco nero supermassiccio, Gargantua.

Poiché il buco nero crea una massiccia curvatura dello spaziotempo con i suoi campi gravitazionali, il pianeta di Miller subisce un'estrema dilatazione temporale. A causa di questa dilatazione, il tempo sul pianeta di Miller si muove relativamente più lentamente di quello terrestre.

In particolare, per ogni ora sul pianeta di Miller corrisponde a sette anni sulla Terra per Cooper e il suo equipaggio. Interstellar rivela che Cooper e la sua squadra hanno trascorso sul pianeta di Miller ventitré anni, quattro mesi e otto giorni di tempo terrestre, il che suggerisce che sono rimasti laggiù per sole tre ore e diciassette minuti.

Secondo il tempo terrestre, Laura Miller è arrivata sul pianeta acquatico anni prima di Cooper e della squadra. Tuttavia, a causa dell'effetto di dilatazione temporale, è morta solo pochi minuti prima che Cooper e il suo equipaggio arrivassero sul pianeta.