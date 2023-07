Cillian Murphy ammette: 'Vedere Interstellar da solo mi ha distrutto'

A quanto pare, se chiedi a quattro persone di rivelare qual è il loro film preferito di Christopher Nolan c'è la possibilità di ottenere quattro risposte diverse. Durante una nuova intervista di Entertainment Weekly relativa al tour promozionale di Oppenheimer, Cillian Murphy ha rivelato di aver visto Interstellar da solo, descrivendo nel dettaglio la sua esperienza.

Durante la conversazione alcune delle star della nuova pellicola (Emily Blunt, Matt Damon e Robert Downey Jr.) hanno parlato apertamente della filmografia di Nolan. "Amo Dunkirk", ha esclamato la Blunt. "L'ho visto tipo venti volte". "Io e mia moglie invece abbiamo visto The Prestige per quattro giorni di fila quando è uscito", ha affermato Damon. "Ma amo anche Inception. È una domanda impossibile. È come dire, qual è il tuo film preferito di Hitchcock?"

Oppenheimer: un primo piano di Cillian Murphy

"Tu sei in tutti i suoi film", ha detto Emily a Cillian, la cui collaborazione professionale con Nolan risale al Batman Begins del 2005, pellicola in cui l'attore interpretava il dottor Jonathan Crane. Murphy ha corretto la collega dicendo: "No, non in tutti. Ricordo di aver visto Interstellar da solo in IMAX. Sono uscito dalla sala completamente distrutto. Era così commovente".

"Non c'era nessuno che voleva vederlo con te?" ha quindi scherzato la Blunt. "Adoro uscire di casa e starmene da solo", ha risposto la star di Oppenheimer. "I miei figli erano piccoli all'epoca. In ogni caso quel film è così commovente... non so, mi colpisce ogni volta che lo vedo".

Dolittle: Robert Downey Jr. durante una scena del film

Robert Downey Jr. ha risposto per ultimo, dichiarando: "Molti diranno che questo è il tuo miglior film, diranno che è una sintesi degli aspetti di ogni film che hai fatto. Quindi è come in Will Hunting di Matt: hai risolto questa equazione e ora sei alla fine della lavagna. Che diavolo farai dopo? Ma noi crediamo in te, signore. Quindi il mio film preferito è quello che farai dopo questo, perché devi venire fuori con qualcosa di incredibile".