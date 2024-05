Inside Out 2: da Pilar Fogliati a Deva Cassel, ecco le voci italiane del nuovo film Pixar

Disney Italia ha annunciato le voci italiane di Inside Out 2, il nuovo film Disney e Pixar che arriverà il 19 giugno nelle sale italiane.

Le voci delle nuove emozioni saranno interpretare per il nostro Paese da Pilar Fogliati (Ansia), Deva Cassel (Ennui), figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, Marta Filippi (Invidia) e Federico Cesari (Imbarazzo), insieme a Sara Ciocca nel ruolo di Riley e Stash che interpreta un cameo nel ruolo di Lance Slashblade.

Inoltre, Stella Musy, Paolo Marchese, Melina Martello, Daniele Giuliani e Veronica Puccio torneranno nei panni degli amati Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto, già protagonisti del film originale vincitore del Premio Oscar.

Deva Cassel mentre doppia Ennui in Inside Out 2

Di cosa parla Inside Out 2?

Il sequel segue le vicende della protagonista Riley, ormai adolescente, alle prese con nuovi e complicati sentimenti. Le nuove emozioni che faranno il loro debutto in questo nuovo film serviranno ad approfondire altri aspetti di Riley, in linea con gli eventi di cui sarà protagonista, specialmente in una fase delicatissima come la pubertà.

Il trailer di Inside Out 2 è stato tra i più visti di sempre nella storia della Disney, ma arriva anche dopo alcuni preoccupanti aggiornamenti sullo stato di salute in cui gravita la Pixar, dopo l'ondata di licenziamenti annunciata qualche giorno fa.