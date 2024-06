Inside Out 2, prime reazioni entusiastiche: "l'ennesimo capolavoro Pixar", "da vedere con qualcuno che ami"

Pixar sembra aver centrato il bersaglio con sequel di inside Out a giudicare dalle reazioni entusiastiche dei critici dopo la premiere di Los Angeles.

Appuntamento al cinema il 19 giugno con Inside Out 2. Nel frattempo, la pellicola d'animazione Pixar ha debuttato a Los Angeles celebrato da una premiere popolata di star che ha permesso alla critica di visionare il film prima dei comuni mortali. Le prime reazioni, approdate rapidamente sui social media, sembrano promuovere con decisione il sequel, definito da alcuni un "capolavoro".

Inside Out 2, nuova fatica Disney/Pixar, ritorna nella mente dell'adolescente Riley proprio mentre il quartier generale sta subendo un'improvvisa demolizione per fare spazio a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che da tempo conducono un'operazione di successo a detta di tutti, rimangono spiazzate dall'arrivo di Ansia che, a quanto pare, non è sola.

A dar voce al nuovo personaggio di Ansia, in originale, è Maya Hawke, mentre Amy Poehler doppia Gioia, Phyllis Smith dà voce a Tristezza, Lewis Black è Rabbia, Tony Hale doppia Paura e Liza Lapira doppia Disgusto. Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, con una sceneggiatura di Dave Holstein e Meg LeFauve.

Le prime reazioni su X

Per Jazz Tangcay di Variety: "#InsideOut2 riporta la Pixar al top della forma. Tutto, dall'animazione alla storia, passando per l'introduzione di Ansia, Invidia e Imbarazzo, rende il film uno dei migliori sequel degli ultimi secoli. Pieno di risate, tanti Easter egg e tante emozioni. Questa è la perfezione animata".

The Hollywood Handle definisce Inside Out 2 "stupefacente": "#InsideOut2 è magico, emozionante e visivamente sbalorditivo. Sono riusciti davvero a raggiungere gli alti livelli del suo predecessore. Il film ha un cuore enorme e i nuovi personaggi aggiungono il tocco perfetto. Maya Hawke straordinaria".

Landon Johnson scrive: "Pixar fa un salto di qualità con INSIDE OUT 2, introducendo nuovi straordinari personaggi come la multidimensionale Ansia, insieme a Disgusto e Imbarazzo. Questa indimenticabile esperienza cinematografica non solo intrattiene, ma eleva anche la nostra consapevolezza di sé".

Di seguito altre reazioni.