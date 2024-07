Inside Out 2 incassa cifre da capogiro al box office italiano, agli altri non restano che le briciole

Non ce n'è per nessuno, il pubblico italiano si è recato in massa a vedere Inside Out 2 per il secondo weekend, ignorando gli altri titoli in uscita.

Prosegue la marcia trionfale di Inside Out 2 al box office italiano. 6,6 milioni di euro incassati nel secondo weekend portano il film d'animazione Disney/Pixar a un totale da record di 29,8 milioni. La pellicola che racconta la crescita della protagonista Riley, e delle sue emozioni, introduce un set completamente nuovo di emozioni che vengono portate nel quartier generale quando la giovane eroina della storia, Riley, diventa adolescente. Gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto non sono così sicuri di come sentirsi di fronte all'arrivo di ansia, invidia, noia e imbarazzo.

Lupita Nyong'O e il suo gatto

Molto meno felice il debutto di A Quiet Place: Giorno 1, successo in patria snobbato dal pubblico nostrano. L'atteso prequel ispirato alla saga di John Krasinski si ferma a soli 411.000 euro raccolti in 315 sale e raccoglie 54.217 presenze (dati Cinetel). Come rivela la nostra recensione A Quiet Place: Giorno 1, la pellicola che racconta l'origine dell'invasione aliena che ha costretto il mondo al silenzio per sopravvivere vede protagonisti Lupita Nyong'o e Joseph Quinn.

Arriva il crollo anche per Bad Boys: Ride or Die, che ha retto molto bene finora, ma che nel terzo weekend si ferma a un incasso di 190.000 euro che lo portano a un totale di 1,9 milioni. Il pubblico globale sembra aver gradito il ritorno del duo di scatenati poliziotti composto da Will Smith e Martin Lawrence, premiando il film con oltre 289 milioni di incasso. Un piacevole divertissiment estivo che si rivela vincente, come conferma la nostra recensione di Bad Boys - Ride or Die.

Bad Boys: Ride or Die, Will Smith ha improvvisato la scena dello schiaffo

L'altra new entry della settimana, Hit Man - Killer per caso, apre al quarto posto con 161.000 euro di incasso raccolti in 283 sale. Un peccato per la scoppiettante commedia di Richard Linklater, gioiellino che ci auguriamo venga maggiormente valorizzato con l'uscita in streaming. Come rivela la nostra recensione di Hit Man - Killer per caso, Glen Powell interpreta Gary Johnson, un timido e impacciato insegnante di psicologia al college che, per arrotondare, nel tempo libero collabora con la polizia fingendosi un serial killer per incastrare i suoi aspiranti clienti. La situazione si complica quando Gary si prende una cotta per un'avvenente moglie insoddisfatta (interpretata da Adria Arjona) che si vuole sbarazzare del marito.

Quinta posizione per The Bikeriders, pellicola di Jeff Nichols che racconta le gesta di una gang di motociclisti americana negli anni '60. Supercast per il period movie, che vanta la presenza di Tom Hardy, Austin Butler e Jodie Comer, ma gli incassi si limitano a soli 70,000 euro, portando il film a 475.000 euro complessivi. Per saperne di più scoprite la nostra recensione di The Bikeriders.