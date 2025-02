Inside Out 2 non è più il maggior incasso animato di tutti i tempi, ecco chi lo ha battuto

Inside Out 2 ha ufficialmente perso il primato di film d'animazione con il maggior incasso di tutti i tempi.

Il sequel della Pixar ha stupito pubblico e critica nelle sale lo scorso anno, diventando il film campione al box-office del 2024, con un incasso di poco inferiore a 1,7 miliardi di dollari in tutto il mondo. La pellicola ha superato di gran lunga il totale dell'originale e ha registrato un incasso superiore a quello di altre opere d'animazione di grande successo come Minions, Frozen, Frozen II e Super Mario Bros. Il Film.

Secondo Reuters, Inside Out 2 è stato ufficialmente detronizzato da Ne Zha 2. Al momento in cui scriviamo, questa pellicola animata ha incassato un totale di 12,3 miliardi di yuan, che equivalgono a 1,69 miliardi di dollari. Questo dato supera di poco gli 1,68 miliardi di dollari di Inside Out 2. Il totale lo ha reso anche l'ottavo film di maggior incasso di tutti i tempi.

Cosa significa il successo al box-office di Ne Zha 2

Ne Zha 2, un banner pubblicitario del film d'animazione

Il fatto che il film animato cinese sia diventato il nuovo detentore del record rappresenta il più breve avvicendamento in testa alla classifica dei film d'animazione di maggior incasso di tutti i tempi.

Inside Out 2: un'immagine del sequel

Prima che Inside Out 2 battesse il record nel 2024, Frozen II - Il segreto di Arendelle della Disney era stato in testa a questa classifica per quasi cinque anni. Anche prima di allora, Frozen aveva mantenuto la vetta per sei anni prima di essere superato dal suo sequel. Alla ricerca di Nemo era rimasto primo solo per un breve periodo prima di essere battuto da Shrek 2, ma anche questo record era stato mantenuto per almeno un anno. Su queste pagine potete recuperare la recensione di Inside Out 2.

Il successo di Ne Zha 2 è impressionante anche al di là del semplice fatto di essere il film d'animazione che ha incassato di più. È stato il primo film del 2025 a superare il miliardo di dollari, una pietra miliare che di solito viene raggiunta verso il periodo estivo. È anche il film cinese che ha incassato di più in assoluto, con un discreto margine. Inoltre, detiene il record del maggior incasso in un singolo mercato, dato che la stragrande maggioranza delle vendite dei biglietti è avvenuta in Cina. È anche l'unico film nella top 20 degli incassi di tutti i tempi la cui lingua originale non è l'inglese.