Inside Out 2 ha appena infranto questo incredibile record al box-office

Mentre tutti parlano del successo di Deadpool & Wolverine, il film Marvel ha ancora molta strada da fare per diventare il film di maggior incasso del 2024. Attualmente, questo titolo appartiene a Inside Out 2, che ha dominato il box-office sin dalla sua uscita a metà giugno.

Non c'è voluto molto perché diventasse il film d'animazione con i maggiori incassi di sempre, oltre a entrare nella top ten degli incassi di tutti i tempi. Questo fine settimana, inoltre, il film Pixar ha raggiunto un'altra traguardo storico, diventando il primo film d'animazione a superare il miliardo di dollari di incassi a livello internazionale.

Secondo i dati riportati da Deadline, Inside Out 2 ha appena raggiunto 1,003 miliardi di dollari al box office internazionale, portando il suo totale mondiale a 1,649 miliardi di dollari. Nella storia, ben 55 film hanno superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale, ma solo 12 sono riusciti a farlo con i soli dati del box-office estero.

Nel corso degli anni si è discusso spesso se Il Re Leone (2019) sia da considerarsi un film d'animazione, ma poiché i Walt Disney Studios non lo considerano come tale, il suo incasso di 1,1 miliardi di dollari all'estero non conta per il mondo dell'animazione. Grazie a Inside Out 2 e Deadpool & Wolverine, inoltre, quest'anno la Disney ha incassato oltre 3 miliardi di dollari al botteghino.

Inside out 2 batte Gli incredibili 2 e diventa il miglior incasso di sempre di Disney/Pixar

Ci sarà un Inside Out 3?

Pete Docter, dirigente e regista della Pixar, ha recentemente dichiarato a Fandango che stanno "vagliando alcune idee" per un terzo film del franchise. "Siamo nello stesso punto in cui eravamo dopo il primo Inside Out", ha detto Docter. "Stiamo pensando: 'Ok, se dovessimo fare qualcosa, cosa dovrebbe raccontare?'. E stiamo vagliando alcune idee. Chi lo sa?".

Ha poi spiegato che alcune idee prese in considerazione per Inside Out e Inside Out 2 potrebbero confluire in un potenziale Inside Out 3, spiegando che quando ha diretto il primo capitolo, pensava di avere davanti un grande mondo su cui lavorare di cui abbiamo visto solo una piccola parte.