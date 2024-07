Inside out 2 batte Gli incredibili 2 e diventa il miglior incasso di sempre di Disney/Pixar

Gli incassi di Inside out 2 continuano ad aumentare e il film animato sta stabilendo nuovi record di incassi in tutto il mondo.

Inside Out 2 ha stabilito un nuovo record di incassi diventando il film Disney/Pixar con i migliori incassi di sempre.

Nella giornata di martedì il sequel ha infatti superato Gli incredibili 2 salendo a quota 1,251.5 milioni di dollari.

Gli incassi del sequel

Le avventure della famiglia di supereroi si era infatti fermata a quota 1 miliardo e 243 milioni di dollari. Inside Out 2, inoltre, deve ancora debuttare in alcune nazioni come in Giappone, dove arriverà dall'1 agosto.

L'arrivo di Ansia

Attualmente il film diretto da Kelsey Mann è alla quarta posizione dei migliori incassi in tutto il mondo ottenuti da un lungometraggio animato.

Nei prossimi giorni potrebbe inoltre scalare un altro posto e superare Frozen - Il Regno di Ghiaccio che ha incassato 1.285 miliardi.

Le avventure delle emozioni di Riley sono attualmente a quota 543.5 milioni di dollari negli Stati Uniti, mentre negli Stati Uniti ha incassato 708 milioni.

Tra le nazioni in cui ha ottenuto i migliori risultati ci sono Messico (91.5 milioni), Brasile (58.9 milioni), Regno Unito (52.4 milioni), Corea (49 milioni) e Italia (41 milioni).

Il ritorno nella mente di Riley

Il film è scritto da Meg LeFauve, mentre le voci italiane delle nuove emozioni della giovane protagonista sono Pilar Fogliati (Ansia), Deva Cassel (Ennui), Marta Filippi (Invidia) e Federico Cesari (Imbarazzo), Sara Ciocca ha il ruolo di Riley e Stash che interpreta un cameo nel ruolo di Lance Slashblade. Stella Musy, Paolo Marchese, Melina Martello, Daniele Giuliani e Veronica Puccio tornano nel sequel nei panni degli amati Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto.

Inside Out 2, la recensione: nuove (e colorate) emozioni per un sequel coerente e significativo

Nella versione originale dell'atteso film animato Maya Hawke è Ansia, emozione che causerà non pochi problemi nel quartier generale e non solo, la star di The Bear Ayo Edebiri è invece Invidia, Adèle Exarchopoulos sarà Ennui, Paul Walter Hauser dà voce a Imbarazzo, mentre June Squibb sarà Nostalgia.