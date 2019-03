Infinity: le novità in streaming a marzo, da Sully a Florence.

Patrizio Marino

Marzo sulla piattaforma digitale Infinity sarà pieno di nuovi film e serie tv in streaming! Nel nuovo speciale video di Movieplayer.it abbiamo deciso di indicarvi le migliori uscite del mese, da Sully a Florence.

Si parte il 10 febbraio con la commedia Che vuoi che sia di Edoardo Leo. Il film ha come protagonisti lo stesso regista Edoardo Leo e Anna Foglietta, una coppia di quarantenni in difficolta che per soldi, o per vivere un momento di notorietà, è disposta a girare un video hard per la rete in cambio di 250mila euro. Il 13 marzo sarà disponibile Independence Day: Rigenerazione, sequel di Independence Day del 1996. La pellicola di fantascienza, diretta da Roland Emmerich, vede un manipolo di eroi opporsi alla nuova avanzata aliena che minaccia di distruggere la terra. Accanto ai veterani Bill Pullman, Brent Spiner e Jeff Goldblum troviamo tra i protagonisti Liam Hemsworth e Maika Monroe, Jessie Usher.

Il 22 marzo InfinityTV rilascerà Sully diretto da Clint Eastwood. Il film è un biopic dedicato al pilota americano Chesley "Sully" Sullenberg, interpretato da Tom Hanks, che riuscì a far atterrare un aereo di linea con problemi tecnici sull'Hudson River, salvando in questo modo tutti i passeggeri a bordo. Il 23 marzo è la volta di Florence, film diretto dal regista inglese Stephen Frears. Meryl Streep e Hugh Grant sono i protagonisti di questo biopic che racconta la storia vera di Florence Foster Jenkins, facoltosa ereditiera di New York nota per il suo sogno di diventare una cantante lirica, nonostante fosse terribilmente stonata.

Il 30 marzo vi consigliamo i nuovi episodi della storica serie Will & Grace. La commedy è stata trasmessa dalla NBC dal 1998 al 2006 ed è ritornata sugli schermi televisivi nel 2017. La serie cult ruota attorno alle vicende dei due protagonisti: Will Truman (Eric McCormack), avvocato gay, e la sua migliore amica l'arredatrice di interni Grace Adler (Debra Messing). Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video, buona visione su Infinity. Ecco lo speciale video!