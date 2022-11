L'infermiere killer, su Netflix in streaming da oggi

L'infermiere killer, il documentario sul serial killer Charlie Cullen, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 11 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Amato e rispettato dai colleghi del Somerset Medical Center nel New Jersey, l'infermiere esperto Charlie Cullen è stato anche uno dei serial killer più prolifici della storia: il numero stimato delle sue vittime si aggira attorno a centinaia di pazienti di varie strutture mediche del Nordest degli Stati Uniti. Questo documentario del regista candidato agli Emmy Tim Travers Hawkins (XY Chelsea) tratto dal bestseller di Charles Graeber The Good Nurse è stato adattato in un film Netflix con Jessica Chastain ed Eddie Redmayne in uscita questo autunno e racconta l'inquietante storia dietro la follia omicida di Cullen.

L'infermiere killer: una scena del film

Utilizzando registrazioni audio dello stesso Cullen e commoventi interviste con le persone coinvolte negli eventi (tra cui l'informatrice e collega infermiera Amy Loughren, gli investigatori che hanno risolto il caso e i familiari delle vittime), il film analizza come la verità fosse all'inizio troppo agghiacciante per essere accettata e come gli orribili crimini di Cullen mettano in evidenza un pericolo più grande che si annida ancora nel sistema sanitario americano.