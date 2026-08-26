Un poster italiano di Indiana Jones potrebbe essere tra i più "ricchi" oggetti di scena mai venduti

Quando si parla di memorabilia cinematografici, sono spesso cappelli, costumi e oggetti realmente passati dalle mani delle star a conquistare le cifre più alte. Questa volta, però, Indiana Jones e il tempio maledetto potrebbe ribaltare la regola grazie a un raro lavoro italiano del 1984.

Si tratta di un'illustrazione originale dipinta a mano da Bruno Napoli, concepita per la campagna promozionale del film con Harrison Ford e ora proposta nella Summer Entertainment Memorabilia Live Auction di Prop Store.

Il poster italiano di Indiana Jones e il tempio maledetto può arrivare a 40.000 dollari

Harrison Ford e Kate Capshaw in Indiana Jones e il tempio maledetto

Chiamarlo semplicemente poster sarebbe riduttivo. Il pezzo messo all'asta è infatti un artwork originale in tecnica mista, dal formato di circa 40 per 30 centimetri, realizzato come possibile immagine promozionale per l'uscita italiana di Indiana Jones e il tempio maledetto. La base d'asta è fissata a 10.000 dollari, mentre la valutazione più alta arriva a 40.000 dollari.

Una cifra che lo porta a competere direttamente con diversi oggetti di scena presenti nella stessa vendita, alcuni dei quali utilizzati realmente durante le riprese del cult di Steven Spielberg. Un risultato ancora più interessante considerando che l'opera di Bruno Napoli non venne poi scelta come manifesto ufficiale europeo del film.

Proprio questa caratteristica, però, ne aumenta oggi la rarità. Non esistono migliaia di copie stampate e distribuite nelle sale: quello in vendita è un pezzo unico, rimasto legato alla fase creativa della promozione del secondo film cinematografico dedicato all'archeologo interpretato da Harrison Ford.

Napoli, del resto, occupa un posto importante nella storia dell'illustrazione cinematografica italiana. Tra gli anni Sessanta e Ottanta lavorò alle campagne di numerose produzioni internazionali e realizzò immagini legate a titoli come Mary Poppins, Dark Crystal, TRON e Ritorno al futuro. Collaborò inoltre a lungo con Disney per il mercato europeo.

Indiana Jones continua a macinare cifre da record alle aste

Un'immagine del film diretto da Steven Spielberg

La concorrenza, all'interno dell'asta Prop Store, non manca. Tra i lotti dedicati a Indiana Jones e il tempio maledetto compare anche una Pietra Sankara, che al momento della pubblicazione della fonte aveva raggiunto un'offerta di 19.000 dollari, oltre a diversi prototipi legati alla produzione.

Il franchise ha comunque già dimostrato quanto possa essere prezioso per i collezionisti. Nel 2024 un fedora indossato da Harrison Ford sul set di Indiana Jones e il tempio maledetto è stato venduto per 630.000 dollari, entrando nel ristretto gruppo degli oggetti cinematografici più costosi mai battuti all'asta. Tre anni prima, un altro cappello utilizzato dall'attore nello stesso film aveva raggiunto quota 300.000 dollari.

Difficile immaginare che l'artwork di Bruno Napoli possa avvicinarsi a quei record. Ma il suo possibile traguardo da 40.000 dollari conferma quanto il mercato dei memorabilia cinematografici sappia premiare anche materiali nati lontano dal set. Se la stima più alta venisse raggiunta, questo raro artwork italiano diventerebbe uno dei pezzi più preziosi legati a Indiana Jones presenti nella nuova asta di Prop Store.