Indiana Jones, Ke Huy Quan era terrorizzato dal set, poi Harrison Ford gli giurò: "Non ti farò del male"

La star di Everything Everywhere All at Once ha raccontato un dolce aneddoto de Il tempio maledetto.

Indiana Jones e Shorty è uno dei legami più belli dell'intero franchise creato da Steven Spielberg. Ke Huy Quan è rimasto profondamente legato al film, che segnò il suo debutto sul grande schermo.

L'attore, in una recente intervista, ha ricordato un momento molto toccante durante la lavorazione di Indiana Jones e il tempio maledetto, sottolineando l'importanza di avere accanto una persona come Harrison Ford.

Harrison Ford rassicurò Ke Huy Quan

Nel film è presente una sequenza in cui Shorty e Indiana Jones fuggono dal tempio maledetto:"Quando girammo questa scena ero terrorizzato" ricorda Quan "Piansi, e ricordo che Harrison Ford si inginocchiò davanti a me e mi chiese se stessi bene".

Ke Huy Quan e Kate Capshaw in Indiana Jones e il tempio maledetto

In seguito, Harrison Ford disse una frase che Ke Huy Quan non ha mai dimenticato:"Mi disse, e non me lo dimenticherò mai:'Ke, voglio che ti ricordi una cosa: non ti farò mai del male'. Quando me lo disse gli volevo bene ancor di più. Era Indiana Jones in persona che mi diceva che si sarebbe preso cura di me".

L'incontro tra Indiana Jones e Shorty dopo quarant'anni

Il primo incontro a distanza di anni tra Harrison Ford e Ke Huy Quan avvenne qualche mese prima degli Oscar, quando l'assistente di Quan lo avvertì della presenza di Harrison Ford al D23 Expo.

L'attore ricorda che quando si avvicinò il cuore gli batteva fortissimo e ad un certo punto, Ford si girò, lo puntò con il dito e fece la sua tipica espressione burbera.

Primo piano di Ke Huy Quan in Everything Everywhere All at Once

Ke Huy Quan pensava che Harrison Ford l'avesse scambiato per un fan e invece gli chiese:"Sei Shorty?" e lui rispose 'Sì, Indy', prima di scambiare un lungo abbraccio con la sua co-star nel film che lo introdusse nel mondo del cinema.