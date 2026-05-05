Edge of Tomorrow 2, Tom Cruise ha finalmente buone notizie sul sequel

Tom Cruise e Doug Liman potrebbero finalmente essere pronti a rivisitare uno dei cult più amati della fantascienza. Secondo recenti notizie, il tanto atteso sequel di Edge of Tomorrow potrebbe prendere forma prima di quanto i fan si aspettassero.

Il film non fu un successo travolgente al momento dell'uscita nel 2014, incassando 375 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 175 milioni. Tuttavia, grazie alle ottime vendite in home video e al passaparola sui servizi di streaming, da allora è diventato un classico cult della fantascienza.

Ora, con la Warner Bros. che spinge, Emily Blunt pronta e Cruise apparentemente libero dalla saga di Mission: Impossible, il tanto atteso sequel potrebbe finalmente diventare realtà.

Edge of Tomorrow - Senza domani: Tom Cruise ed Emily Blunt in una scena

Edge of Tomorrow 2, c'è una data per l'inizio delle riprese

Secondo alcune indiscrezioni, Warner Bros. starebbe procedendo con la realizzazione del sequel. La notizia è stata diffusa per prima dall'insider Daniel Richtman. Le riprese del sequel potrebbero iniziare già nell'autunno del 2026. Tom Cruise ed Emily Blunt dovrebbero entrambi tornare nel cast del film.

Il regista Doug Liman tornerà alla guida del sequel. Liman ha dichiarato di aver recentemente rivisto il film originale con Cruise dopo un decennio. "Tom e io l'abbiamo rivisto circa due mesi fa, perché non lo vedevo da 10 anni", ha detto Liman a Empire. "Ho pensato: 'Wow, è davvero un bel film'".

Edge of Tomorrow - Senza domani: un primo piano di Tom Cruise

La trama completa di Edge of Tomorrow

Il film racconta di un futuro in cui la Terra è invasa da una razza aliena apparentemente invincibile. Il maggiore William Cage, ufficiale senza esperienza sul campo, viene mandato contro la sua volontà in una missione suicida e muore quasi subito, ma si ritrova intrappolato in un loop temporale che lo costringe a rivivere lo stesso giorno di battaglia.

Sfruttando questa anomalia, Cage impara progressivamente a combattere, migliorando ogni volta e alleandosi con la temibile soldatessa Rita Vrataski, fino a trasformarsi nell'unica speranza dell'umanità per sconfiggere gli invasori e spezzare il ciclo.

Perché il sequel non è stato realizzato finora

Il progetto è rimasto bloccato per anni in una fase di stallo. Ciò è stato dovuto principalmente all'impegnativo calendario di Mission: Impossible, che ha tenuto Cruise occupato per gran parte dell'ultimo decennio. La star ha girato quattro film di quella serie, lasciando poco spazio ad altri progetti. Tuttavia, Cruise ha ora terminato le riprese del nuovo film di Alejandro González Iñárritu, la cui uscita è prevista per l'autunno.

Nel frattempo, secondo quanto riferito, il CEO di Warner Bros. David Zaslav avrebbe spinto Cruise a dare priorità al sequel. Dopotutto, Edge of Tomorrow - Senza domani rimane l'unica proprietà intellettuale di Cruise attualmente in possesso dello studio. "Penso che non ci sia complimento migliore per un film del fatto che la gente desideri un sequel", ha dichiarato Liman a Total Film.