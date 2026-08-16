Harrison Ford torna nei panni di Indiana Jones per una nuova attrazione Disney. Ecco tutti gli annunci.

Se siete fan dei parchi a tema Disney ecco tutte le novità che potrete trovare nei prossimi anni, tra Indiana Jones, Marvel e classici senza tempo.

Se amate i parchi a tema e Disneyland è il vostro luogo preferito al mondo questa news potrebbe interessarvi. Il weekend del D23, infatti, ha segnato un momento storico per i fan di tutto il mondo con lo showcase "Horizons: A Carousel of Progress". Guidato dal Presidente di Disney Experiences Thomas Mazloum e dall'attore Neil Patrick Harris, l'evento ha svelato un'ambiziosa roadmap di espansioni tra parchi a tema e crociere. Sul palco si sono alternati Imagineer e grandi star come Harrison Ford (che ha presentato in video la nuova attrazione di Indiana Jones), Jamie Lee Curtis e Glenn Close, accompagnati dalle performance dal vivo di icone musicali come Gloria Gaynor e Sheryl Crow, ponendo le basi per una trasformazione imminente nei parchi di tutto il globo.

La rivoluzione dei parchi americani a Walt Disney World e Disneyland

Un'immagine della Crudelia di Glenn Close

Negli Stati Uniti, le novità riguardano direttamente l'esperienza nei parchi storici. A Walt Disney World debutterà l'attesissima Villains Land con due attrazioni principali dedicate a Malefica e allo Specchio Magico, affiancata dall'espansione di Cars con le giostre Cars Ridge Run Rally e Miss Fritter's Daredevil Spin-Along.

Hollywood Studios accoglierà invece il quartiere di Monstropolis con il ristorante Harryhausen's, mentre il classico Carousel of Progress si rinnoverà affidando le voci dei genitori a Jamie Lee Curtis e Bryan Cranston. Sulla costa ovest, Disneyland Resort risponde con la prima attrazione dedicata al film Pixar Coco, il restyling di Tomorrowland e il debutto nel 2028 delle attrazioni Marvel Avengers Infinity Defense e Stark Flight Lab.

Il volto di Harrison Ford

All'Animal Kingdom arrivano poi la nuova esperienza Indiana Jones e il Mito del Serpente di Giada. Per la prima volta in assoluto nei parchi Disney, l'Audio-Animatronic di Indiana Jones avrà le fattezze ufficiali di Harrison Ford. L'attore lo ha confermato in un videomessaggio inviato al D23, rivelando di aver fatto da modello per la scansione e la modellazione digitale del personaggio.

Ambientata negli anni '50, l'attrazione porterà i visitatori al fianco di Indy durante l'esplorazione di un antico tempio Maya costruito vicino a un cenote (una cavità naturale con acqua sotterranea). Gli Imagineer hanno sviluppato l'attrazione lavorando a stretto contatto con archeologi e antropologi per garantire il massimo rispetto dell'architettura e della cultura Maya.

L'espansione globale tra Shanghai, Parigi, Tokyo e la flotta marittima

Durante il panel gli annunci hanno assunto una portata internazionale senza precedenti. Lo Shanghai Disney Resort ospiterà la prima area tematica al mondo interamente dedicata a Spider-Man, mentre Disneyland Paris si prepara ad accogliere la prima giostra ispirata a Il Re Leone e il ritorno dell'iconico tracciato Space Mountain: De la Terre à la Lune. Tokyo Disneyland arricchirà la sua offerta con l'attrazione Sugar Rush: Sweet Rescue legata a Ralph Spaccatutto. Parallelamente, Disney Cruise Line ha svelato i dettagli visivi della nave Disney Believe e ha confermato lo sviluppo di una nuova classe di navi da crociera che debutterà dal 2029.