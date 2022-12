Indiana Jones e la Ruota del Destino: James Mangold smentisce le notizie sulle riprese aggiuntive

Il regista James Mangold è intervenuto su Twitter per smentire le nuove notizie riguardanti delle possibili riprese aggiuntive per Indiana Jones e la Ruota del Destino.

James Mangold è tornato su Twitter per smentire le ipotesi che si stiano per effettuare delle riprese aggiuntive del film Indiana Jones e la Ruota del Destino o che verranno realizzati dei finali alternativi.

Non è la prima volta che il regista interviene sui social media per fare chiarezza dopo la pubblicazione online di presunte notizie che alimentano le ipotesi dei fan, ormai da tempo in attesa del quinto capitolo delle avventure del famoso archeologo.

In un post pubblicato online, James Mangold ha spiegato parlando del lavoro su Indiana Jones e la Ruota del Destino: "Mi sono concesso una pausa dai troll per il mio compleanno. Ma sembra che debba dirlo di nuovo... Non stiamo girando, e non abbiamo mai girato, nuove scene o finali alternativi. Il nostro film è al 99% finito, sta per ottenere il rating da MPAA e stanno venendo completati gli effetti speciali. Buone vacanze!".

Il filmmaker, rispondendo ai fan, ha ribadito che non ho mai girato del materiale aggiuntivo nemmeno per Logan o Ford v Ferrari.

Mangold ha quindi spiegato che la post-produzione sta per essere completata anche se mancano sei mesi al debutto nelle sale, sottolineando che non sempre si lavora fino all'uscita nei cinema. James ha svelato poi che sta già iniziando a lavorare al suo prossimo film.

Secondo il filmmaker, inoltre, John Williams si sarebbe sbagliato nel dire che dovrà realizzare un nuovo brano per il finale, dichiarando che ha composto e diretto 2 ore di musica brillante, di cui solo uno o due brani non saranno inseriti nella colonna sonora.

Il protagonista sarà ancora una volta Harrison Ford nel ruolo dell'archeologo che vive incredibili avventure e affronta numerosi pericoli.

Indiana Jones 5, Antonio Banderas anticipa alcuni dettagli sul suo personaggio

Nel sequel, che arriverà nei cinema di tutto il mondo a giugno 2023, ci saranno anche Phoebe Waller Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Antonio Banderas e John Rhys-Davies.

La sceneggiatura del sequel è stata firmata da Jez Butterworth e John-Henry Butterworth.

La storia sarà ambientata nel 1969, durante la corsa allo spazio e mostrerà l'archeologo alle prese con i nazisti.