Indiana Jones 5, Antonio Banderas anticipa alcuni dettagli sul suo personaggio

Mentre i fan attendono con ansia l'arrivo di Indiana Jones 5 sul grande schermo, Antonio Banderas ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al personaggio che interpreterà nella pellicola, e su ciò che gli spettatori possono aspettarsi.

Durante un'intervista rilasciata a Collider, Antonio Banderas ha parlato della sua presenza nel quinto capitolo della saga come di un cameo, facendo riferimento al tempo in cui il suo personaggio, un amico di Indiana Jones, apparirà sullo schermo ed esprimendo poi la sua felicità nel far parte del franchise.

Indiana Jones 5: Harrison Ford in una foto del film

"Il mio personaggio ha una piccola parte; è quasi un cameo. È solo un amico del personaggio di Indiana, e lo sta cercando perché ha bisogno di qualcosa dal suo amico. Appare pochissimo tempo nel film, ma sono molto felice di far parte di una saga che rappresenta la storia del cinema, ovviamente", ha dichiarato l'attore.

Il quinto capitolo della saga sarà ambientato nel 1969 e vedrà il suo protagonista pronto a passare il testimone a una nuova generazione. A sostituirlo sarà probabilmente Phoebe Waller-Bridge, che, nel sequel, interpreta la figlioccia di Indy, Helena.

Indiana Jones 5: Harrison Ford è stato ringiovanito e invecchiato grazie alla tecnologia VFX

In Indiana Jones 5, l'archeologo interpretato da Harrison Ford tornerà a combattere contro i nazisti, come accaduto nel film I predatori dell'arca perduta del 1981, ambientato nel 1936. Nel sequel in uscita, infatti, Indy si troverà ad affrontare ex nazisti che hanno finanziato segretamente progetti della NASA durante la corsa allo spazio.

La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche il 30 giugno 2023.