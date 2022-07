Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, lo sceneggiatore ammette: "Gli alieni sono stati un errore"

Nel giorno in cui la star Harrison Ford compie 80 anni, lo sceneggiatore di Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo David Koepp ammette l'errore commesso nella trama della quarta avventura: l'apparizione degli alieni.

Un wallpaper del film Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo

Ospite del podcast Script Apart, David Koepp ha spiegato: "Non sono mai stato contento dell'idea di includere creature aliene in Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo]". Quando sono arrivato, ho cercato di convincere Steven Spielberg e il co-creatore del franchise George Lucas a cambiare. Non sto dicendo che la mia idea alternativa sarebbe stata migliore, ma penso che gran parte delle critiche che il film ha riscosso siano dovute alla svolta aliena. Molti fan sostengono che gli alieni non avrebbero dovuto essere in un film di Indiana Jones. Abbastanza giusto, in retrospettiva, probabilmente hanno ragione".

Indiana Jones: 40 anni di un mito in 4 scene memorabili

Parte degli errori commessi nel franchise potrebbero essere risolti in Indiana Jones 5, ultimo capitolo della saga dell'archeologo avventuriero che arriverà nei cinema il 30 giugno 2023.

Trama top secret per il film che sarà diretto da James Mangold e vedrà interpreti, a fianco di Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson.

James Mangold ha firmato la sceneggiatura con Jez e John-Henry Butterworth. Steven Spielberg è coinvolto come produttore.