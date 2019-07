Indiana Jones 5: le riprese al via nel 2020?

Le riprese di Indiana Jones potrebbero prendere il via nel 2020.

Questo almeno è il rumor diffuso da Discussing Film, secondo cui nell'aprile 2020 Harrison Ford si recherà a Londra, presumibilmente presso i Pinewood Studio, per iniziare la lavorazione di Indiana Jones 5. La speranza di Steven Spielberg è quella di terminare il film in tempo per farlo uscire nel corso del 2021.

Harrison Ford sul set di Indiana Jones 4

In origine le riprese di Indiana Jones 5 avrebbero dovuto prendere il via lo scorso aprile, ma Walt Disney Studios ha deciso di dar slittare la lavorazione per via dei problemi con la sceneggiatura. Così lo sceneggiatore di Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo David Koepp ha abbandonato il progetto per essere rimpiazzato da Dan Fogelman.

Parlando del progetto, Steven Spielberg aveva anticipato il suo ritorno in Inghilterra per le riprese del sequel: "Il viaggio vale sempre la pena quando ti ritrovi a lavorare con questo manipolo di talenti emersi nel Regno Unito. Gli attori, la crew, gli assistenti, gli autisti, tutti mi aiutato a fare i miei film qui e continueranno ad aiutarmi a fare i miei film quando farà ritorno ad aprile per girare il quinto Indiana Jones proprio qui."

Nonostante il timore dei fan, Harrison Ford ha assicurato che dopo di lui non ci sarà un altro interprete nei panni di Indiana Jones, visto che il personaggio morirà con lui. Se lo schedule verrà rispettato, Indiana Jones 5 arriverà al cinema il 9 luglio 2021.

