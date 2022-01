Indiana Jones 5: "Manca un mese alla fine delle riprese" conferma James Mangold

James Mangold, regista di Indiana Jones 5, ha pubblicamente confermato che le riprese del tanto atteso sequel sono quasi terminate: il nuovo capitolo della saga, che probabilmente sarà rinominato nel prossimo futuro, vedrà il ritorno di Harrison Ford nel ruolo del protagonista.

Sono mesi ormai che i fan si chiedono quando uscirà il nuovo film e sembra che il regista della pellicola, rispondendo ad un fan su Twitter, abbia recentemente confermato che le riprese principali sono a poche settimane dalla fine: "Manca circa un mese".

Durante una recente intervista di Collider, Mangold ha spiegato che, per quanto concerne il nuovo capitolo della saga diretta da Steven Spielberg, i fan devono aspettarsi che l'eredità del franchise sarà onorata con reverenza, con l'aggiunta di qualche novità: "Come in tutto il mio lavoro cerco sempre di trovare un centro emotivo da cui iniziare."

"Penso che la cosa più importante sia, in un'epoca in cui i franchise sono diventati una merce, fare di nuovo la stessa cosa. Secondo me non devi servire sempre lo stesso primo piatto, allo stesso modo, così fai credere al pubblico di aver appena avuto di nuovo il primo piatto e crei un senso di nostalgia. Devi sviluppare qualcosa di nuovo, ricordando anche i motivi principali per cui sei lì." Ha concluso il regista di Indiana Jones 5.