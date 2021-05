Indiana Jones 5, Mads Mikkelsen: "Ho letto la sceneggiatura ed è grandiosa"

Indiana Jones 5 avrà nel proprio cast anche Mads Mikkelsen e l'attore ha parlato della sceneggiatura del film durante una recente intervista.

L'attore, recentemente protagonista del film vincitore di un premio Oscar Un altro giro, ha inoltre condiviso il proprio entusiasmo per il progetto che verrà diretto da James Mangold.

Venezia 2018: Mads Mikkelsen al photocall di At Eternity's Gate

Mads Mikkelsen, intervistato da Collider, ha dichiarato: "Sono davvero eccitato per Indiana Jones 5. Ho riguardato l'altro ieri I predatori dell'arca perduta ed è così fatto bene e affascinante, una storia fantastica. Quindi sì, è un grande onore fare parte di quel franchise con cui sono cresciuto".

L'attore ha aggiunto: "Sono nella fortunata posizione di poter leggere la sceneggiatura in anticipo ed era tutto quello che ho sperato fosse, quindi era semplicemente grandiosa".

Mikkelsen ha poi anticipato: "Credo di essere stato chiamato a creare un personaggio, ed è per questo motivo che hanno scelto alcuni attori che possono proporre determinati elementi. Nella storia di Indiana Jones c'è un mix di generi, un po' come in Riders of Justice. C'è qualcosa che è un po' sopra le righe, quasi come negli anni '30 e con un'atmosfera in stile Peter Lorre, e poi c'è Indiana Jones che è un uomo molto diretto ma dà vita a molti elementi divertenti e interessanti".

Nel cast del lungometraggio ci saranno, oltre la star Harrison Ford, anche Thomas Kretschmann e Phoebe Waller-Bridge.

Harrison Ford e Kate Capshaw in una scena di Indiana Jones e il tempio maledetto

Nel team della produzione del film ci sarà anche il compositore John Williams che ritornerà nel mondo dell'iconico archeologo a distanza di quarant'anni dall'uscita nelle sale di I predatori dell'arca perduta.

Alla regia di Indiana Jones 5, dopo la rinuncia di Steven Spielberg, ci sarà ora James Mangold. L'uscita nelle sale è prevista, dopo numerosi posticipi, il 29 luglio 2022.

Jonathan Kasdan ha firmato la sceneggiatura inizialmente delineata da David Koepp, che aveva già firmato Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.