Indiana Jones 5: James Mangold sostituirà alla regia Steven Spielberg?

Indiana Jones 5 potrebbe avere alla regia James Mangold, a quanto pare attualmente impegnato nelle trattative per sostituire Steven Spielberg dietro la macchina da presa del sequel.

La produzione del film della Disney sembra stia valutando l'importante cambiamento, come riportano le notizie di Deadline.

L'indiscrezione del passaggio di consegne alla regia di Indiana Jones 5 non è stata, per ora, ufficializzata, tuttavia fonti vicine allo studio sosterebbero che Steven Spielberg rimarrà coinvolto solo in veste di produttore esecutivo del quinto capitolo delle avventure dell'iconico archeologo.

James Mangold, reduce dal successo di Le Mans '66 - La grande sfida, sembra sia considerato la scelta perfetta per occuparsi del lungometraggio.

La produttrice Kathleen Kennedy aveva parlato del progetto durante i BAFTA confermando che la storia sarà ambientata dopo gli eventi mostrati in Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo. I dettagli della trama ideata dallo sceneggiatore David Koepp non sono ancora stati rivelati e il lungometraggio, che avrà ancora una volta come star Harrison Ford, arriverà nelle sale americane a partire dal 10 luglio 2021.