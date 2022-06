Indiana Jones 5: Antonio Banderas svela la sua reazione quando ha visto Harrison Ford sul set

Indiana Jones 5 avrà nel proprio cast anche Antonio Banderas che ha ammesso di essere rimasto colpito dall'apparizione di Harrison Ford sul set.

Per ora non è stato svelato il ruolo affidato alla star che sta continuando a mantenere il segreto sul progetto, in cui potrebbe avere la parte di un alleato del Dottor Jones.

Antonio Banderas ha però ammesso che vedere in azione Indiana Jones 5 lo ha realmente sorpreso. In un'intervista rilasciata a USA Today, la star ha dichiarato: "Così incredibile. Il primo giorno in cui sono arrivato, ero nella roulotte per sottopormi al trucco e Harrison Ford era lì con il suo costume di Indiana Jones, il cappello e la frusta. Phoebe Waller-Bridge era lì con lui, inoltre, ed è stato così fantastico".

Banderas ha ribadito: "Mi ricordo ancora la prima volta che ho visto Indiana Jones in un cinema e gli spettatori erano impazziti durante la visione. Ho pensato 'Questo sarà come tornare ai film di avventura vecchio stile in un modo completamente diverso'".

L'attore ha quindi parlato del suo ruolo spiegando: "Quello che posso dire del mio personaggio è che non è un cattivo, è un amico di Indiana. Non è uno dei più grandi personaggi del film, ma non mi importa. Mi piace semplicemente far parte di quel film".

Per vedere la nuova avventura di Indiana Jones i fan dovranno attendere fino al 30 giugno 2023 e la produttrice Kathleen Kennedy ha recentemente dichiaato che il regista James Mangold ha compiuto un lavoro incredibile con il film, aggiungendo: "E lui e Harrison hanno un rapporto incredibile. Penso che i fan ameranno quello che ha creato, è fantastico".