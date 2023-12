Indiana Jones: la 4-Movie Collection (4K Ultra-HD + 5 Blu-Ray Disc) (Box Set) è in sconto su Amazon

Quando si parla delle saghe più iconiche mai create e arrivate sul grande schermo non si può non nominare, almeno una volta, l'Indiana Jones di Steven Spielberg e George Lucas. Stiamo parlando di un personaggio che ha dettato e lasciato alcuni canoni seguiti poi da tantissimi altri cineasti e sceneggiatori nel lavorare ai propri progetti sulla stessa scia, plasmando profondamente il cinema più propriamente d'avventura.

Proprio per questo vi segnaliamo che su Amazon, attualmente parlando, la 4-Movie Collection (4K Ultra-HD + 5 Blu-Ray Disc) (Box Set) di Indiana Jones è scesa di prezzo. Sul sito potete trovarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 39,89€, con uno sconto dell'11% sul prezzo segnato precedentemente. Se interessati all'acquisto, o anche solamente a raccogliere qualche informazione aggiuntiva sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Una collection di Indiana Jones assurda

Su Amazon la 4-Movie Collection (4K Ultra-HD + 5 Blu-Ray Disc) (Box Set) di Indiana Jones viene così descritta: "Tutta la saga per la prima volta in Blu-ray + 4K UHD. Tutti e quattro i film della saga sono disponibili in 4K Ultra HD con Dolby Vision e HDR-10, per una qualità delle immagini ultra vivida. Ogni film è stato meticolosamente rimasterizzato dalle scansioni 4K dei negativi originali con un ampio lavoro sugli effetti visivi per garantire un'immagine incontaminata e di altissima qualità. I 9 dischi includono: 4 film in 4K Ultra HD, 4 film in Blu-ray, 1 Blu-ray con 7 ore di contenuti extra (tra cui: dietro le quinte, making of e scene dal set) e una mappa da collezione".

Indiana Jones: il trailer del nuovo documentario con Harrison Ford in arrivo su Disney+

Sembra proprio che i fan di Indiana Jones avranno tantissimo da vedere e scoprire grazie a questa particolare collection.